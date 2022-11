DAJANA NIJE BILA NIKAKVO NEVINAŠCE? Bivši zaposleni otkrio TAJNU o njenom braku s Čarlsom koja RUŠI SVE ZABLUDE o princezi!

Princeza Dajana bila je jedna od najomiljenijih članica britanske kraljevske porodice, a Britanci je, kao i njeni brojni obožavatelji širom sveta nisu zaboravili ni 24 godine nakon njene smrti. Poznato je da, uprkos udaji za budućeg britanskog kralja, ili baš zbog nje, Dajana nije imala srećan život.

O Dajaninom i Čarlsovom braku puno se pisalo, a jednako puno prostora dobila je njegova veza s trenutnom suprugom Kamilom Parker Bouls, koja je Dajanu koštala mnogo. Čarls je javno priznao da je Dajanu varao s Kamilom, i to na televiziji, pokušavajući da se opravda izgovorom da je njihov brak bio "nepopravljivo slomljen". Čarls i Dajana su u vreme prikazivanja Čarlsovog priznanja već dve godine bili razdvojeni.

foto: Printscreen YouTube

Iako je poznato da su u tom nesrećnom braku oboje varali, Čarls je nekako ostao zapamćen kao glavni krivac za propast njihove ljubavi, ali novi istup njihovog bivšeg zaposlenog baca sasvim drugačije svetlo na njihov odnos.

Naime, Alen Piters, jedan od bivših časnika kraljevskog obezbeđenja para, tvrdi da nije Čarls taj koji je prvi prekršio bračne zavete.

Navodno, pre nego je naslednik britanske krune obnovio svoju vezu s Kamilom, s kojom je ljubovao u mladosti, saznao je da je Dajana njega prva prevarila. Piters tvrdi da je imala aferu s telohraniteljem Berijem Manakijem, o kojoj je navodno upravo Piters obavestio princa Čarlsa.

foto: Profimedia

"Popularno je mišljenje da je princ od Velsa bio prvi koji je zastranio u njihovom braku, a to definitivno nije bio slučaj. Prva je to učinila princeza. On se gospođi Parker Bouls vratio tek nakon što je saznao za njenu aferu s Manakijem", rekao je Piters za CNN.

Veruje se da je Dajanina afera s Manakijem počela 1985. tokom jednog izleta. Godinu kasnije sklonjen je sa svoje pozicije i prebačen u diplomatsku zaštitu, da bi 1987, kad je imao 39 godina, poginuo u misterioznoj automobilskoj nesreći.

foto: Profimedia

Pitersove tvrdnje poklapaju se s tvrdnjama koje je autor Džonatan Dimblbi naveo u Čarlsovoj autorizovanoj biografiji koja je objavljena 1994, a u kojoj navodi da su Čarls i Kamila svoju vezu obnovili tek 1986. Alan Piters tvrdi da mu je sama Dajana priznala da je "u nekakvom odnosu" s Manakijem.

"Počeo sam da primećujem da se ona neobično ponaša kad god smo u njegovoj blizini, pa sam odlučio da porazgovaram s njom o tome. Prvo je to 20 minuta odlučno poricala, ali onda mi je rekla tačno šta se događa - da je ona s Manakijem u nekakvom odnosu", priča Piters.

foto: Profimedia / HUTCHINSON

Dodao je da je i Čarls primetio Dajanino čudno ponašanje, te da ga je pitao o tome, na šta mu je Piters navodno odgovorio da bi bilo bolje da o tome razgovara s princezom.

"Pa pokušao sam to, ali čini mi se da je uznemirava činjenica da ćemo premestiti Berija Manakija. Ako je ona tako uzrujana, Beri ne može da ostane ovde", navodno mu je rekao Čarls.

"U tom trenutku sam morao da mu kažem: ‘Gospodine, ako on ostane, bojim se da ću ja morati da odem’. Mislim da je u tom trenutku shvatio. Bio je zaista šokiran i očigledno jako uzrujan", priča Piters.

