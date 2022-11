SIN SLAVNE PEVAČICE ROĐEN JE KAO DEVOJČICA! Isplivala fotka iz perioda pre transformacije: Osećao sam se da me telo IZDAJE!

Čez Bono jedinac slavne pevačice Šer i Sonija Bona, ali on nije poznat samo zbog poznatih roditelja, već i zato što je rođen kao devojčica, a onda je doneo odluku da postane muškarac.

Sin legendarne Šer, 53-godišnji Čez Bono viđen je u Los Anđelesu samo nekoliko dana nakon što je njegova majka potvrdila svoju novu romansu s 40 godina mlađim muzičkim producentom Aleksandrom Edvardsom.

foto: Scott Kirkland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čez je rođen je kao Čestiti, a muškarac je postao 2012. godine.

Šer je sina rodila nakon što je doživela četiri pobačaja i jednom prilikom je priznala da se na početku teško nosila s njegovom promenom pola.

Šer (76) koja već dugi niz godina zdušno podržava LGBT zajednicu, u intervjuu za CNN ispričala koliko joj je bilo teško kada je na telefonskoj sekretarici čula sinov stari glas, ali se prsteila trenutka kada je shvatila da je njeno jedino dete zbog transformacije srećnije nego ikad.

Čez se na promenu pola odlučio 2009. godine kad je shvatio da je muškarac zarobljen u ženskom telu. Službenu potvrdu o promeni pola dobio je 2012. godine i od tada se u svim dokumentima vodi kao muškarac. O problemima s kojim se nosio pre operacije prvi put je otvoreno progovorio u emisiji Opre Vinfri 2011. godine.

foto: Paul Harris / Pacific coast news / Profimedia

- Život je bio jako težak pre operacije, pogotovo kada sam prolazio kroz pubertet. Nisam znao kako da ispunim tuđa očekivanja i osećao sam se kao da me vlastito telo izdaje. Od atletski građene devojčice postao sam žena s oblinama i to me užasavalo - izjavio je tada.

Čez se nakon transformacije dugo borio s viškom kilograma, ali danas je zadovoljan svojim izgledom.

(Kurir.rs/Ženablic)

