SLAVNI GLUMAC OPTUŽEN DA ZLOSTAVLJAO MALOLETNIKA USRED BELA DANA: Znali smo da je zavisnil i da vara žene, ali ovo je potresla sve

Čarli Šin je oštro porekao tvrdnju Korija Feldmana da je silovao Korija Hejma na snimanju filma "Lukas". "E! Vesti" mogu potvrditi da je Šin optužen za silovanje tada 13-godišnjeg Haima na snimanju filma "Lukas" iz 1986. u Feldmanovom novom dokumentarcu (Moja) istina: Silovanje dva Korija.

Prema Entertainment Weekli-u, Feldman je konkretno naveo:

- Rekao mi je: 'Čarli me je savio između dve prikolice i stavio Crisco ulje na moju guzu i silovao me usred bela dana. Svako je mogao da prođe, svako je to mogao da vidi'.

foto: Profimedia

Feldmanova bivša Suzana Sprag takođe je ponovila njegove optužbe. Međutim, Šin je za Hafington post rekao:

- Ove bolesne, uvrnute i neobične optužbe nikada se nisu dogodile.

Takođe je rekao da se nada da će ljudi uzeti u obzir "šta [Haimova] majka Džudi Haim ima da kaže".

Džudi je 2017. godine branila Čarlija od optužbi, koje su prvobitno objavili National Enkuirer i glumac Dominik Braša.

- Moj sin nikada nije pominjao Čarlija. Nikada nismo pričali o Čarliju. Sve je bilo izmišljeno... Da je moj sin bio ovde da čuje sve ovo, povratio bi - insistirala je Haim.

Sam Kori Haim nikada nije imenovao Čarlija Šina kao svog silovatelja tokom svog kratkog života. Preminuo je od upale pluća u 38. godini.

foto: Profimedia

Predstavljajući dokumentarac, Feldman je rekao da njegov cilj nije da napravi trenutak o sebi, već da koristi svoju platformu da govori za one bez glasa - uključujući Haima.

- Najvažnije teme su one o kojima najmanje čujete, rekao je on.

- Kada ne čujete za to, onda bi trebalo da brinete.

Neki će se zapitati da li je priča o Haimovom navodnom silovanju priča koju uopšte treba Feldman da ispriča, s obzirom na žestoko protivljenje ožalošćene majke filmu i činjenicu da zapravo nikada nismo čuli Haima da sam komentariše optužbe.

Dok Feldman insistira da je njegov prijatelj želeo da ovo izađe na videlo, na kraju je teško znati ko je šta rekao kada je jedna od uključenih strana umrla. Ali nakon godina obećanja da će govoriti istinu, čini se da glumac konačno uživa u njegovom izlasku.

foto: Profimedia

- Nisam želeo da radim ovaj [film] - rekao je Feldman publici na sjajnoj premijeri.

- Ali ovo je stradanje života. Ovo je bukvalno nastajalo ceo život.

(Kurir.rs/Ženablic)

Bonus video:

00:33 BURNO U EMISIJI PUSTI BRIGU! Glumac hteo da napusti emisiju, kada mu je Suzana Petričević postavila OVO PITANJE