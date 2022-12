ZVEZDA SERIJE "SELO GORI" PRIZNAO: PIO SAM PREKO SVAKE MERE! Pronašao smisao u posebnoj ustanovi za lečenje i POSTAO DRUGI ČOVEK

U emsiiji Sceniranje na Kurir televiziji, popularni glumac Nenad Okanović kome je slavu donela uloga sina Dragana u TV seriji "Selo gori, a baba se češlja", pričao je o iskušenjima pred koje ga je stavljala velika popularnost.

- Kad pukne popularnost svi krenu da te razvlače, ajde ovamo, ajde onamo. U svakom društvu hoće da te vide, na svakoj proslavi. Svi žele da budeš tu i naravno tu se pije. Zato je bitno imati stub porodice i prijatelje, da ti kada poletiš kažu: " Druže spusti se malo!" Ja nisam leteo visoko, ali sigurno je da mi je okruženje pomoglo da znam gde je tlo na kojem treba da stojim - rekao je glumac.

foto: Kurir Televizija

Na pitanje voditeljke da li mu je zbog velike popularnosti dolazio u iskušenje da podlegne porocima, glumac je bio jasan:

- Moglo je to da se desi i dešavalo se. Dosta sam pio, zaista jesam. Nije to stvar koju treba skrivati. Problem preterivanja je kada ne znaš više šta radš. Hvala Bogu to je sada sve došlo na svoje mesto i sada uživam u životu.

Glumac je ispričao kako je posetio ustanovu za lečenje bolesti zavisnosti gde je ugledao jedan natpis koji je na njega ostavio snažan utisak.

- Bio sam na jednom mestu, sa prijateljima sam išao, da posetimo ljude koji pate od raznih zavisnosti. To nije manastir, ali se ljudi leče pomoću vere, ali bez ikakvog nasilja i agresije. To je zaista divno mesto gde se pomaže ljudima. Zove se "Zemlja živih" i nalazi se blizu Novog Sada. Tamo piše: "Imaj veru i meru". U čemu? U svemu! Čak i u veri. Ni u čemu ne treba preterivati, i mislim da je baš u preterivanju problem. Kada napraviš neku meru onda možeš da uživaš u svemu - rekao je Okanović.

Rekao je da se trudi da mu natpis iz pomenutog mesta bude misao vodilja u životu, ali da nije bezgrešan:

- Trudim se da se time vodim. Ne kažem da sam bezgrešan i da ne pogrešim, ali se trudim.

Kurir.rs

