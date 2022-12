PA ŠTA AKO JE TRUDNA SA NJIM, ZASLUŽILA JE PRAVU LJUBAV! Glumci javno podržali Anđelku Prpić, pa rekli: Njen život, njena PRAVILA!

Pre nekoliko dana javnost je zapalila vest da je Anđelka Prpić u drugom stanju, a posebnu pažnju je privukla činjenica da je otac njenog deteta, izvesni M.Ž., blizak prijatelj njenog bivšeg supruga, Daria.

I dok je javnost podeljena po pitanju ovoga, Andrija Kuzmanović, Saša Joksimović, Olga Odanović, Snežana Dakić i Milena Ivanović stali su uz glumicu.

foto: Promo

Glumac Saša Joksimović svim srcem je uz Anđelku jer smatra da pravoj ljubavi ne treba stati na put.

- Čovek ne može da bira u koga će da se zaljubi! Podržavam ljubav. Ni sam Bog ne zna ko je taj koga ćemo jednog dana voleti - priča Saša i dodaje da se još nije čuo sa Anđelkom, ali da joj želi sve najbolje:

- Nisam imao priliku da joj čestitam na trudnoći jer mnogo radim. Rano ustajem, kasno ležem... Nisam upoznao njenog novog partnera. Ali bez obzira na sve to, uvek sam za pravu ljubav i što više dece.

foto: Kurir televizija

Sa njim je saglasan i Andrija Kuzmanović, koji smatra da njegova koleginica ne treba da se obazire na mišljenja drugih ljudi.

- Ne treba da je pogađa to što danas svako može svakog da komentariše. Anđelka je divan čovek, fenomenalan kolega i pravi prijatelj. Koga će da voli i sa kim će da bude samo je njena stvar - kaže Andrija, koji igra sa Anđelkom u seriji "Šetnja sa lavom", koja se trenutno emituje na Prvoj.

foto: Todor Milivojević

I Olga Odanović, koja deli kadar sa Prpićevom u RTS seriji "Radio Mileva", poručuje da njena koleginica ne treba nikome da polaže račune.

Anđelkin dečko:

Anđelkin partner M. Ž. nije bio raspoložen da priča o ljubavi sa Anđelkom. Kada smo ga pozvali, kratko nam je rekao:

- U gužvi sam, imam neki sastanak. Ne mogu da pričam, izvinite!

- Žena ima pravo na svoj život. To je njena privatna stvar. Neumesno je da pričam o tome - kratko je rekla glumica, a sa njom se slaže i udovica Olivera Ivanovića, Milena:

- Anđelkin život, Anđelkina pravila. Pretresite svoje pre nego što zavirite u tuđe živote. Svima će nam biti bolje.

foto: Printscreen/Prva TV

Voditeljka Snežana Dakić kaže da je zvezda serije "Andrija i Anđelka" pametna žena zato što je odabrala pouzdanog čoveka za oca svog deteta.

- Kažu da se prave ljubavi rađaju iz prijateljstva. Ako su bliski prijatelji i u dobru i u zlu poštuju i prihvataju jedno drugo, zašto bi neko osuđivao ljubav? To što je M. porodični prijatelj trebalo bi da bude plus, jer to znači da je provereno dobar čovek, a to je u interesu Anđelkinog sina iz prvog braka. Ne treba na sve gledati iz pozicije sujete i ega! Da li bi bilo bolje da je izabrala nekog narcisoidnog fana? - priča Snežana.

(Kurir.rs/Informer)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:22 Anđelka Prpić u nekoliko rečenica pokazala koliko je skromna, ALI I ŠTA RADI KADA JOJ PRIĐU LJUDI