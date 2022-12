ISPLIVALE TAJNE FILMA "MI NISMO ANĐELI"! Prošlo 30 GODINA od premijere: Ova glumica nije htela da PRIHVATI ulogu u HIT OSTVARENJA!

Legendarni film "Mi nismo anđeli" premijerno je prikazan pre 30 godina, a glumica Milena Pavlović Čučilović, kojoj je to bila prva uloga, se prisetila detalja sa snimanja ovog kultnog ostvarenja.

- Negde su nam se susretali, a negde i razilazili putevi. Branka Katić je u mom pozorištu, nismo imale priliku da radimo na sceni, ali se sretnemo. Skoro sam joj rekla da nisam imala gde da parkiram kola, pitala sam je onda gde ona parkira, i rekla mi je da ne vozi još od Anđela. Tada nije znala da vozi, a htela je, i valjda joj se toliko uterao strah u kosti, da nije sela za volan. Kaskader je sakriven i on vozi u filmu - otkrila je Milena i dodala:

- Bilo je veoma lepo na snimanju, imala sam sreće da sam radila sa mlađom ekipom, taj film je bio diplomski Srđana Dragojevića. Svi su bili veoma uzbuđeni i svako je davao najbolje od sebe. Interesantno je što je tu napravljen pomak u srpskoj kinematografiji, Srđan je to nazvao ružičasti film, i nadao se da će biti početak jednog ružičastog talasa, ali je nažalost zbog dešavanja, crnilo preovladalo i otišlo se u druge teme.

- Film je ostao zapamćen i dan danas se gleda, ljudi znaju replike, jer nosi jedan duh beogradskog urbanog života, nostalgičan je svaki obrt na to vreme. Zanimljivo je i to da je kaseta posle kružila po zemljama bivše Jugoslavije. Toliko je duhovit da je zaista ostao specifičan. Svevremen je, ima tako dobru dramaturgiju sa anđelom i đavolom, sjajno su napisani ti dijalozi i odnosi, koji mogu da se smeste u vreme današnjeg tinejdžera, uvek su slični problemi. Stripovski je, ima brzinu, boju, išao je ispred svog vremena - rekla je Milena, koja mu se i dan danas vraća:

- Pogledam ga sa mojim klincima kada uhvatimo na televiziji, pa se cerekamo svi zajedno, gledamo ko liči na mene. Mlađoj ćerki kažu da liči na mene, ima tu kovrdžavu kosu. Ostao je u našim venama, ne umem da objasnim. Ta muzika, atmosfera, ti ljudi, nekako je ostalo da visi eterično u vazduhu...

Eva Ras je imala malu, ali značajnu ulogu, međutim malo ko zna da u prvom trenutku tu ulogu nije htela da prihvati.

- Već tada sam bila stara i nisam htela da igram tu ulogu jer sam radila neke druge stvari i bilo je teško da uskladimo vreme. Srđan je insistirao da se uskladimo. Rekla sam mu: "Pusti me, igraće ti bilo ko", ali on je tražio da to budem ja uz rečenicu: “Ne može bilo ko to da igra, to je ključna uloga u filmu". To je najniža tačka gde Nikola stigne da osvane sa baba serom u krevetu. Tu ulogu treba da odigra neko kako meni treba da odigra tu ulogu”. Stvarno jeste mala uloga od tri kadra, a kada je bila premijera u Sava centru, dobila sam ovacije za sva tri kadra i na kraju kada smo se klanjali. Srđan je bio u pravu da male uloge moraju da igraju veliki glumci, da bi te uloge bile značajne. I od tog momenta nema te male uloge koje ja ne prihvatam - istakla je Eva, koja ima samo reči hvale za Nikolu Koja.

- Koja je božanstven, obožavam ga, fantastičan glumac i čovek. Vi ne znate koliko je on voleo tu ulogu. Nedavno je napravio reklamu, ne znam ni sama šta smo reklamirali. On se setio da baba sera i Nikola budu i dalje u šemi. I mi smo u reklami išli zajedno u provod i on me je štipao za zadnjicu ili ja njega. Više se ne sećam - ispričala je glumica kroz smeh, te je dodala:

- Kada smo bili pod sankcijama, Bjelogrlić, Berček i on su brinuli o izbeglicama. Ne znam koliko stotina izbeglica su spasili. To su gromade ljudske.

Anđelu, Urošu Đuriću, snimanje ovog filma nije ostalo u lepom sećanju, jer mu je tada umrla majka.

- Počeo je rat, vukovarska kampanja, raspala se Jugoslavija, a te noći posle prve klape mi je umrla majka. Sve se prelomilo u tih nekoliko nedelja. Ceo život mi se transformisao. Jedan život koji sam do tada živeo je prestao, a krenulo je ovo što živim i dan danas - rekao je Đurić jednom prilikom za RTS, koji se pronašao u ulozi anđela:

- Ja sam anđeosko biće, tu nema dileme. Čak i da mi se desi neka svinjarija, to je potpuno anđeoski, kao kada vas pogode strelom u zadnjicu. Verujem da sam dobar čovek. Niko nije stradao zbog mene, niti će.

Atmosfera na setu je bila toliko dobra, da su se sa Milenom jednom našalili da će morati da snimi eksplicitnu scenu.

- Ćerka studira pozorišnu režiju, pitala me je za Anjutu, Čehovljevu jednu pripovetku, koju sam radila na prvoj godini, hteli su da se skinem, rekla sam njoj da nisam pristala jer sam bila mlada i bilo me je sramota, nisam želela. Posle se nisam skidala na filmu, ali su me strašno zafrknuli kada smo snimali Anđele - započela je Milena i dodala:

- Trebalo je da snimamo scenu, budim se, sklanjam se na prstima od Nikole. Taj dan su se svi dogovorili da me zezaju: "Kupili smo ti dva, tri piva, pošto sada morate da radite onu seksi scenu". Bila sam šokirana potpuno, zabezeknuta, vadila sam scenario da proverim.

