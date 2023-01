NAJBOLJI FUDBALER, ALI LOŠ LJUBAVNIK? Snimak s Mesijevog venčanja preplavio mreže i svi komentarišu JEDAN DETALJ! (VIDEO)

Supruga Lionela Mesija, Antonela Rokuco, zbog fudbalera je 2007. godine ostavila dečka s kojim je bila u vezi, a venčali su se deset godina kasnije. Danas imaju trojicu sinova. Ljubavna priča ovog para kao da je ispala iz bajke, a nikada se o njima nisu pisali nikakvi tračevi, ni pleli skandali koji bi bacilli ljagu na njihov odnos.

Mesi poznaje Antonelu još iz detinjstva, kada je imao pet-šest godina, a već joj je s devet rekao da je zaljubljen u nju. Upoznao ih je Antonelin rođak, koji je Mesijev najbolji prijatelj. Ipak, Mesi je s 13 godina morao da ode iz zemlje.

I on i Antonela su nastavili sa svojim životima. Lionel je izgradio fudbalsku karijeru, a Antonela se posvetila obrazovanju. Upisala je stomatologiju i bila u vezi s drugim muškarcem, ali sudbina ih je ponovo spojila zbog tragičnog događaja.

Naime, Antonelin najbolji prijatelj poginuo je 2005. godine. Zbog te tragedije pala je u depresiju, prestala je da ide na fakultet, zbog se Mesi vratio u Argentinu da bi joj bio podrška. U međuvremenu je ona ostavila dečka da bi dala šansu fudbaleru, a ostalo je istorija.

Antonelin bivši kasnije se za lokalne medije osvrnuo na njihov raskid. Rekao je: "Ostavila me je, ali me barem nije ostavila zbog starog tipa - ostavila me zbog Mesija."

Mesi se na kraju lepom Antonelom oženio 2017. godine, a sada se društvenim mrežama širi i snimak njihovog prvog venčanog poljupca – koji je podigao prašinu. Naime, na snimku se vidi kako Antonela stoji u venčanici i kako je Mesi ljubi – na neobičan način. Mnogi su komentarisali kako joj je skoro "odgrizao lice" poljupcem koji joj je obuhvatio ne samo usta, već i celu bradu. Mnogi maliciotni komentari su se odnosili na to kako je Mesi očito mnogo uspešniji i talentovaniji za igru na fudbalskom terenu nego za igru u krevetu.

