SAZNALA DA JE VARA S NJENOM ĆERKOM KAD JE NAŠLA GOLE SLIKE: Najbizarniji slavni ljubavni trougao koji ne može niko da RAZMRSI

Anđelina Džoli i njena deca koju je usvajala iz raznih zemalja sveta danas su svima poznati, ali pre Anđeline tu je bila još jedna glumica poznata po snažnom majčinskom instinktu - Mia Farou, koja je imala ukupno 14-oro dece, od kojih četvoro biološke i 10-oro usvojene. Međutim, jedna usvojena ćerka koštala ju je najviše.

Da nije bilo Mije Farou, verovatno bi i život Sun Ji Previn bio puno drugačiji nego što je danas, ali i Sun Ji je imala ogroman uticaj na život svoje usvojene majke.

Ćerka zbog koje su promenili zakon

Sve je počelo 1977, kad su Mia i njen bivši suprug Andre Previn usvojili siromašnu sedmogodišnju devojčicu iz Koreje. Zanimljivo je da je Mia pre toga morala da se izbori za promenu zakona jer je u to vreme parovima bilo dozvoljeno da usvoje samo dvoje dece iz inostranstva, a njih dvoje su tad već imali dva usvojena sina iz Vijetnama uz svoja dva biološka sina blizanca.

foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Već iduće godine nakon što su usvojili devojčicu, Mia i Andre su odlučili da se razvedu, a samo godinu dana kasnije započela je vezu sa slavnim filmskim rediteljem Vudijem Alenom, s kojim je ostala 12 godina, a zajedno su snimili 13 filmova. Glumica tad nije ni slutila da će se ova veza za nju završiti slomljenim srcem, a nije mogla ni da pretpostavi da se krivac za njihov rastanak već nalazi pod njenim krovom.

Buduću suprugu upoznao kad je imala 10 godina

Par se upoznao u jednom restoranu na Menhetnu kad je Mia imala 34 godine i sedmoro dece, a Alen 43 godine, i nije baš bio sklon porodičnom životu.

Kad ga je upoznala sa svojom porodicom, njena usvojena ćerka, Sun Ji Previn imala je samo 10 godina i nije bila oduševljena novim muškarcem u kući.

foto: Profimedia

"Vudi nije bio zainteresovan za nas decu. A osećaj je bio obostran, ni mi nismo bili zainteresovani da upoznamo njega. Mrzela sam ga jer je bio s mojom majkom, a ja nisam shvatala kako iko može da bude s takvom zlom osobom. Mislila sam da je on sigurno isti takav", ispričala je ona kasnije za Vulture.

Iako Vudi nije bio lud za roditeljstvom, 1985. pristao je da s Mijom usvoji još jedno dete, te je u njihov dom stigla i Dilan, koja će kasnije reditelja teško optužiti za zlostavljanje, a ubrzo je usvojila i sina Mosesa. 1987. Mia i Vudi dobili su biološkog sina Ronana.

foto: Profimedia

U međuvremenu je on počeo da se povezuje sa Sun Ji. Ona je ispričala da je njihovo prijateljtsvo započelo kad je ona u trećem razredu srednje škole slomila članak na fudbalu, a on ju je odvezao kod lekara. Ubrzo su zajedno počeli da idu na košarkaške utakmice. Pre toga, objasnila je jednom Sun Ji, njih dvoje praktično nisu ni razgovarali, a na kasnijem suđenju je istakla da joj on nikad nije bio očinska figura.

Vezu su započeli u decembru 1991, kako je kasnije Vudi na sudu otkrio, nekoliko dana nakon Božića, kad je ona došla da provede zimske praznike kod kuće tokom prve godine fakulteta.

foto: Van Tine Dennis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ludo se zaljubila u majčinog dečka

On je imao 56 godina, a ona 21. Svoju vezu nisu mogli dugo da kriju, već je u januaru iduće godine Mia u Vudijevom stanu pronašla obnažene fotografije Sun Ji i saznala za njihovu aferu. Alen je tvrdio da više nije bio u vezi s Mijom kad je započeo vezu sa Sun Ji, a opisao je da je sve započelo kao afera koja se razvila u nešto više. Sun Ji je pak 2018. priznala da se u njega odmah zaljubila: "Već nakon prvog poljupca sam poludela za njim".

U avgustu 1992. njihova veza je počela da puni medije, a Vudi Alen je objavio izjavu u kojoj je rekao da je zaljubljen u nju. Sun Ji je priznala da ju je to iznenadilo.

foto: Profimedia

"Saznala sam da me voli kad je to izjavio na konferenciji za medije i pustio to u javnost. Čak i tad nisam bila sigurna da to zaista misli. Nikad to nismo rekli jedno drugom", ispričala je jednom prilikom.

U međuvremenu Mia Farou je optužila Alena za seksualno zlostavljanje njihove usvojene sedmogodišnje ćerke. Devojčica je navodno tvrdila da joj je poočim dirao intimne delove tela dok su bili zajedno na tavanu. Alen je tvrdio da mu Farou sve namešta zbog toga što ju je ostavio, a istina o tim optužbama nikada do kraja nije razjašnjena. Sud ga je na kraju oslobodio optužbi za zlostavljanje.

foto: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

U svom prvom javnom istupu, u avgustu 1992, Sun Ji je rekla da ranije nije imala nikakav odnos s Vudijem tokom odrastanja, te da je u posete počeo redovno da dolazi tek nakon što je usvojio Dilan.

"Kad smo se Vudi i ja zbližili, Mia i on su već bili raskinuli. Mislim da bi ona bila jednako ljuta da je završio s nekom drugom glumicom ili svojom sekretaricom", ispričala je tad za Newsweek.

Rekla je i da ju je Mia fizički zlostavljala, a optužbe da je Alen zlostavljao njenu usvojenu sestru Dilan nazvala je smešnim.

foto: Profimedia

Srce želi ono što želi

Sun Ji Previn i Vudi Alen venčali su se 23. decembra 1997. godine, a njegov agent je tad medijima rekao da su u brak stupili "jer su osećali da je bilo pravo vreme". Dve godine kasnije usvojili su ćerkicu Bečet Dumejn Alen, a nakon godinu dana usvojili su i Menzi Tio Alen.

U intervjuu za magazine Time 2001. godine Alen je komentarisao da je njegova veza sa Sun Ji savršeno zdrava i da se nije pokajao zbog toga.

"Srce želi ono što želi. Nema logike u tim stvarima. Upoznaš nekog i zaljubiš se i to je to", rekao je tad.

Iako su im mnogi zbog razlike od 35 godina predviđali brzi razvod, a i prozivali ih zbog situacije u kojoj su se spojili, Vudi i Sun Ji ostali su zajedno do današnjeg dana, a nedavno su snimljeni u Parizu gde on snima svoj prvi film na francuskom pod nazivom "Wasp 22".

U braku su već 25 godina. On trenutno ima 85 godina, a njoj 52.

