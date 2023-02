MEGAN MARKL NAPUSTILA SVE ZBOG HARIJA: Godinama je radila na OVOME, kada je princ ušao u njen život i promenio ga iz korena!

Megan Markl je 2014. godine pokrenula svoj blog The Tig – ali priznaje da je doživela zastrašujuću spoznaju pre nego što je krenula javno i pozvala svet da pogleda njeno „dete“.

Kada većina ljudi pomisli na Megan Markl pre kraljevske porodice, njihove misli odmah idu na njenu glavnu ulogu u pravnoj drami "Advokati", gda je glumila talentovanu pravnicu Rejčel Zejn. Megan je tada naporno radila na stvaranju sadržaja za svoj popularni blog o životnom stilu, The Tig.

Vojvotkinja od Saseksa je napunila svoj blog savetima za putovanja, inspirativnim savetima i ukusnim receptima. Takođe je podelila detaljnije postove, uključujući posebno dirljiv članak o svom biračkom iskustvu. Ali nakon izuzetno uspešnih prvih osam meseci, Megan je otkrila da je bila "skamenjena" kada je pokrenula veb stranicu, priznajući da je morala da prihvati činjenicu da se to nekim ljudima ne bi svidelo.

U izuzetno dirljivom blog postu, ona je objasnila da njen posao glumice znači da može da se sakrije i iza likova, ali je blog prvi put da je stavila sebe u centar pažnje. Ona piše:

- Upravo je bio maj i sedela sam tamo sa leptirićima u stomaku, primoravajući prst da pritisnem dugme za slanje na Tviteru. Bilo je vreme da se kaže da ova veb stranica, ovaj strastveni projekat, ova stvar koja se zove The Tig, počinje sa radom. I bila sam skamenjena. To bi vas moglo iznenaditi, ali budimo realni na trenutak, ja sam glumica. Napravila sam karijeru govoreći tuđe reči za život i čineći da zvuče ubedljivo. Da, zasenčimo ih i dodamo podtekst pisanju, ali na kraju dana mogu da se sakrijem iza nekog lika. To su njihove reči, njihov izbor. Pisac ih stavlja na papir, a ja im dajem glas. Jednostavno rečeno, ja sam vozilo. Ali ova stvar sa Tigom...to sam sve ja. Moje misli, moje reči, moje simpatije, moj etos. Ako se to nije svidelo nekom, onda taj neko verovatno nije voleo mene. I ja (uključujući i devojku u meni koja se dopada ljudima) moram da budem u redu sa tim.

U prvih osam meseci, The Tig je dobio pohvale od Elle i InStile magazina i izgradio ogromnu armiju lojalnih čitalaca. Ona nastavlja: ​​

- Ova moja ideja, o inspirisanom životu i ostvarenju snova, hrani i modi, otmenim prijateljima, neverovatnim uzorima i putovanjima koja oduzimaju dah, uhvatila se. Moj 'mali motor' koji je imao velike šanse da upali - je upalio.

Podsticala je svoje čitaoce da sami rizikuju i rade stvari koje ih plaše, rekavši da ju je rizični projekat najviše obradovao u životu. Završava se:

- Neka vam ova godina donese beskrajnu radost. Nadam se da ćete rizikovati, da ćete uraditi nešto što vam daje leptiriće u stomaku, da živite manje ugušeno i da prevazilazite sopstvena očekivanja. Apsolutno možete i apsolutno morate. Bez sumnje, najsrećnija sam što sam ikada bila - lično, profesionalno, potpuno. Vi ste veliki deo toga i ja vam od srca zahvaljujem. Hvala vam, prijatelji, i želim ti divnu 2015. godinu!

Megan je zatvorila The Tig kada je njena veza sa princom Harijem postala ozbiljna, zajedno sa njenim nalozima na društvenim mrežama. Bilo je izveštaja i glasina da bi ga mogla ponovo pokrenuti sada kada su ona i Hari napustili svoje više kraljevske uloge, ali nikada ništa nije potvrđeno.

