PEVAČICE MUŠKARCI UVUKLI U PAKAO DROGE I ALKOHOLA, A ONA SE DROGIRALA OD 13. GODINE: Ove slavne dame su DOTAKLE DNO zavisnosti

U svetu slavnih eksperimentisanje s drogama veoma je često, a dok se oni pametniji klone poroka, veliki broj njih poklekne i uskoro sve drugo prestaje da im bude važno.

Ejmi Vajnhaus je zbog teških zavisnosti izgubila život kad je imala 27 godina.

Njeno telo pronašli su u stanu 23. jula 2011. godine. Smrt je nastupila nakon trovanja alkoholom. Od 2005. godine Ejmi je volela Blejka Fajldera Civila, koji ju je dodatno povlačio na dno, a par je često punio medijske stupce burnim noćima i svađama.

Film "Zamka za roditelje" lansirao je Lindzi Lohan u pravu dečju filmsku zvezdu i najavio da je pred njom sjajna glumačka karijera, koju su kasnije u drugi plan gurnuli njeni brojni incidenti i borba sa zavisnošću.

Nekad je bila omiljeno lice tinejdžerskih filmova, a karijera joj se završila i pre njene 30. godine. Redovno je bila na sudu zbog vožnji u alkoholisanom stanju.

Ipak, na kraju je uspela da se izvuče i danas je sretna i čeka svoje prvo dete.

Pevačicu Vitni Hjuston još je kao tinejdžerku s drogom upoznao brat. Zavisnost se nastavila u vezi s Bobijem Braunom, r'n'b pevačem i njenim prvim mužem.

- Previše smo pili i drogirali se. Stalno smo se svađali, a voleli smo se još više - objasnio je Bobi svojevremeno.

- Očistio sam se puno pre nje - već smo se razveli. Bila je snažna žena. Zaista se borila da spasi sopstveni život. U to vreme sam imao snage za sebe - budući da sam bio zavisnik, trebalo je da se spasim kako bih mogao da spasim nekog drugog... Nažalost, rastali smo se dok sam pokušavao da pronađem sebe - prisetio se nakon njihovog razvoda.

Hjuston je umrla u 48. godini života. U trenutku smrti u njenom organizmu je pronađen kokain.

Demi Lovato je zbog predoziranja završila u bolnici - u julu 2018. godine se predozirala nakon divlje žurke u svojoj vili.

Pevačica je jedva preživela, imala je tri moždana i jedan srčani udar, a nakon toga, odlučila je čvrsto da uhvati kormilo života u svoje ruke i da se "očisti". Danas je, kaže, na dobrom putu, ali nekada je pila votku već u devet ujutru, fizički nasrtala na prateće plesačice kad bi joj rekle da se sabere, a počela je da pije vrlo rano, baš kao njen otac Patrik.

Iako je istakla da je potpuno izlečena od zavisnosti, te da je trezna, Demi je nedavno priznala da i dalje konzumira alkohol i marihuanu, što je razbesnelo javnost.

"Da sam rekla sebi da nikad više ne mogu da popijem piće ili pušim marihuanu, osećala bih da sam osuđena na neuspeh. Toliko puta u životu sam sebi utuvila u glavu da je jedno piće isto što i droga", rekla je Demi.

Istakla je da ne želi da utiče na ljude koji se bore sa zavisnošću.

Keli Ozborn je jednom prilikom u emisiji "Red Table Talk", Džejde Pinket, priznala da je njena zavisnost počela sa samo 13 godina, kad joj je prepisan Vicodin nakon operacije uklanjanja krajnika. S drogama i alkoholom počela je da eksperimentiše kao tinejdžerka, a o svemu je javno progovorila 2019. godine.

"Nisam mislila da mogu bilo šta da uradim ako nisam pijana ili drogirana jer sam se svega bojala. I dopustila sam da to dođe do mene", rekla je tada pevačica. Ona ne krije da je imala tešku prošlost, a do detalja je opisala borbu sa zavisnošću i lajmskom bolešću u memoarima "There's No Fu**ing Secret: Letters From a Badass Bi***".

Dru Barimor je počela da se drogira jako rano, imala je tek devet godina kada je počela da puši cigarete, a nakon toga je sve išlo samo gore i gore.

Do trinaeste godine bila je alkoholičarka i redovno se drogirala kokainom, a već je tada jednom bila na rehabilitaciji. Do petnaeste godine se uspela da se skine s droge i od tada je njena karijera poznate glumice procvetala.

