OMRAŽENA LJUBAVNICA STIGLA DO TRONA: Preživela TAMPON AFERU, zagorčavala živote, a DAJANA je bila ZGROŽENA kad je čula OVE DETALJE

Objavljen je novi portret britanskog kralja Čarlsa III i njegove supruge Kamile, a Bakingemska palata saopštila je da će kraljica supruga na krunisanju šestog maja u Vestminsterskoj opatiji u Londonu poneti titulu kraljice.

Postaje kraljica

Za novu Kamilinu titulu saznalo se nakon što su objavljene pozivnice za krunisanje na kojima piše: "Krunisanje Njihovih Visočanstava kralja Čarlsa III i kraljice Kamile".

foto: Dan Kitwood / PA Images / Profimedia

- Bilo je logično nazivati je kraljicom suprugom u prvim mesecima vladavine Čarlsa, kako bi se napravila razlika u odnosu na kraljicu Elizabetu Drugu - rekao je viši kraljevski pomoćnik i dodao da je nova titula prikladna tituli Čarlsa kao i da je krunisanje idealna prilika da Kamila zvanično bude proglašena za kraljicu.

I prethodne supruga kraljeva nosile su titulu kraljica supruga, a onda titulu kraljice. Očekuje se da promene uslede i na zvaničnom sajtu Palate u delu gde su navedeni članovi dvora.

Princeza supruga

Kada se Kamila 2005. udala za Čarlsa, ponela je titulu princeze supruge. Razlog tome bila je opreznost dvora prema javnosti zbog svih skandala koji su prethodili tom braku. Bio je to zapravo test građana da bi se videle njihove reakcije. Dejli mejl piše da je reputacija Kamile danas na visokom nivou, uprkos svim skandalima koji su je pratili pre braka.

Skandalozni početak romanse

foto: Profimedia

Pretpostavlja se da su se vojvotkinja od Kornvola i princ Čarls upoznali početkom sedamdesetih, na polo utakmici u Vindzorskom velikom parku, pisao je "Bi-bi-si".

Međutim, "Pipl" piše drugačije: "Kada je upoznala princa na zabavi 1972. Kamila Šand imala je 25 godina i živela je u Londonu i drsko mu je rekla: "Moja prabaka bila je ljubavnica tvog pra-pra-dede. Osećam da imamo nešto zajedničko".

"Iako joj se zaljubljeni princ udvarao šest meseci, nije uspeo da je zaprosi, pa se vratio na more u februaru 1973", ispričao je izvor. Čarlsov povratak mornarici nakratko je zahladneo njihov odnos.

foto: Profimedia

Kamila je 1965. na jednoj zabavi upoznala budućeg supruga Endrjua Parkera Boulsa, otkrila je autorka knjige "The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocky the Crown" Dženi Parker. Međutim, prekinula je vezu sa njim jer je on uplovio u vezu sa princezom Anom, Čarsovom sestrom. I da nije bilo te romanse, možda se nikada ne bi zabavljala sa princom od Velsa.

Kako je Čarls otišao u mornaricu, Kamila se vratila Endrjuu i 1973. udala za njega. U braku su dobili ćerku Lauru i sina Toma, čiji je kum- pazite sada, britanski prestolonaslednik, prenosi "Stori hr".

Preljuba u braku

Čarls je 1977. sreo Dajanu Spenser kojom se oženio 1981. godine, iste godine ju je verio. Taj brak doneo im je sinove Vilijama i Harija, ali i mnoge probleme. Navodno on je1986. obnovio ljubav sa Kamilom, u vreme kada su oboje bili u braku. Kamila je zbog toga stekla epitet omražene ljubavnice koji je i danas prati zbog čega veliki deo britanske javnosti ne želi da je vidi kao buduću kraljicu.

foto: John Shelley Collection / Avalon / Profimedia

- Bilo nas je troje u ovom braku, pa je bila mala gužva - rekla je Dajana 1995. u intervjuu za "Bi-bi-si". Dve godine kasnije stradala je u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Pre tragedije 1993. godine objavljeni su snimci razgovora Kamile i Čarlsa iz 1989. što je potvrdilo njihovu vezu. Ona je 1995. podnela zahtev za razvod braka, on se godinu dana kasnije razveo.

Princ nije priznavao vezu pa je 1994. za "Njujork tajms" o Kamili rekao sledeće:

- Ona je bila prijateljica jako dugo - i biće moja prijateljica još dugo.

A onda je 1998. svoju partnerku upoznao sa starijim sinom, 1999. organizovao je susret saHarijem, a iste godine pojavio sa njom na rođendanskoj zabavi njene sestre u prestižnom londonskom hotelu.

foto: Shutterstock

Veliki preokret desio se kada je Elizabeta II 2000. pozvala Kamilu na proslavu 60. rođendana grčkog kralja Konstantina u Čarlsovoj rezidenciji. Prvi javni poljubac poznatog para dogodio se 2001. a 2005. upriličeno je njihvo venčanje.

- Ponekad je to kao kada se brodovi mimoilaze noću, ali uvek sednemo zajedno, popijemo šoljicu čaja i razgovaramo o danu. Imamo taj trenutak - rekla je o braku sa Čarslom.

"Ovo je bolesno", govorila je Dajana...

Šokantni detalji veze Kamile i Čarlsa bili su tema hit serije "Kruna" u kojoj je objavljen lascivan razgovor bivših ljubavnika.

foto: Printscreen YouTube

Dvoru nije bilo nimalo simpatično kada je 1993. pušten u etar taj razgovor koji se smatra najvećim skandalom u britanskoj kraljevskoj porodici u modernoj istoriji. Aferu je razotkrio radio amater koji je tvrdio da je slučajno naišao na razgovor njih dvoje dok je menjao kanale. Snimak koji traje šest minuta i transkript prodati su tabloidu "Esquire".

Kada se dogodio bizaran razgovor, kako ga mnogi opisuju, i Kamila i Čarls bili su u braku. Sve se dogodilo 1989. a četiri godine kasnije javnost je saznala lascivne detalje.

Razgovor se ovako odvijao:

Čarls: O, Bože. Želim da živim u tvojim pantalonama ili tako nešto. Bilo bi mnogo lakše!

Kamila: U šta ćeš se pretvoriti, u gaćice? (Oboje se smeju). Oh, vratićeš se kao gaćice.

foto: Photonews Scotland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čarls: Ili, ne daj Bože, tampon. Takve sam ja sreće!

Kamila: Ti si potpuni idiot! Oh, kakva divna ideja.

Zbog ove druge Čarlsove rečenice, skandal je nazvan "tampongate". Tadašnji princ od Velsa "poludeo" je kada je saznao da je sve procurelo u javnost. Ljudi iz visokih društvenih i političkih krugova počeli su da sumnjaju u njegovu sposobnost da jednog dana postane kralj.

Karikaturisti su ga ismevali a završio je čak i u jednom crtanom filmu, gde je prikazan kako bezobrazno razgovara sa biljkama. Dajana se smejala dok je to gledala, piše "Dejli mejl".

Njen bivši telohranitelj Ken Vorf rekao je 2017. da je Dajana uživala u sramoti svog muža, dok je razgovor bio na naslovnicama širom sveta.

foto: Profimedia / Courtesy Everett Collection

Dajaninu reakciju bivši policajac opisao je u svojoj knjizi "Guarding Diana: Protecting The Princess Around The World" isičući da je Ledi Di bila šokirana, ali da joj je afera dala podsticaj da nastavi dalje.

"Gem, set, meč", rekla je dok je sa telohraniteljem sedela u dnevnoj sobi Kensingtonske palate a onda poručila: "Ovo je tako bolesno".

Dajan i Čarls bili su zvanično u braku od 1981. do 1996. godine.

(Kurir.rs / Blic Žena)

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani