"HVALA BOGU DA MEGAN NE DOLAZI": Kraljičine reči ponovo ODZVANJAJU! Evo zašto vojvotkinja neće biti na krunisanju! Ovo je ISTINA?

Iz britanske kraljevske palate prethodnih par dana dopirala je samo jedna rečenica - rečima pokojne kraljice Elizabete II: "Hvala Bogu da Megan ne dolazi".

Tako barem tvrdi britanski novinar i TV voditelj Den Vuton, koji je za britanski tabloid Daily Mail komentarisao stanje u britanskoj kraljevskoj porodici nakon što je objavljeno da princ Hari sam dolazi na očevo krunisanje. Megan Markl ostaje "preko bare".

foto: Mayer RCF / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Vuton je uveren da je princeza od Velsa, Kejt Midlton, posebno oduševljena što neće morati da se suoči sa svojom "podmuklom jetrvom" na krunisanju njihovog svekra, kralja Čarlsa. Međutim, ne bi bilo iznenađujuće ni da njen suprug, princ Vilijam, plane na svog brata koji je izazvao brojne požare svojim dokumentarcem na Netfliksu, ali i autobiografijom "Spare" ("Rezerva").

U vreme kada su Vindsori morali da nastupe ujedinjeno kako bi se nosili sa smrću kraljice Elizabete, oni su umesto toga proveli mesece gaseći požare koje su namerno zapalili Saseksovi.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Vuton smatra da je kralj trebao da pocepa Harijevu i Meganinu pozivnicu, ali navodi da je svestan da Čarls pre svega ostaje posvećen otac koji naivno veruje da će kod njegovog sina prevladati razum, te da će im se odnos s vremenom popraviti. Vuton takođe navodi da su Hari i Megan trenutno posvećeni svojoj misiji "kamikaza", odnosno da rade na tome da sruše britansku monarhiju dok još uvek zgrću milione zarađujući na njegovoj kraljevskoj krvi i titulama.

"No, na kraju, ne sumnjam u to da se Meganin nedolazak svodi, kao i uvek, na njen ogroman ego i opsednutost da bude idealizovana, a ne na pokušaj da kraljevskoj porodici omogući mirno krunisanje i nedelju", piše Vuton za Daily Mail.

foto: MEGA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon što su je izviždali pred katedralom Svetog Pavla, Megan nije mogla ponovo da preuzme taj rizik, pogotovo s obzirom na to što je razmišljala da sa sobom povede i decu. Da je postojao način da Megan bude na krunisanju, a da je ne izvižde, nazvala bi Eltona Džona i molila da njegov privatni avion dođe po nju bez oklevanja.

Vuton takođe predviđa da će Harijev prijem biti poprilično hladan.

Osim princeza Eugenije i Beatris, koje su mu i ranije opraštale, u kraljevskoj porodici više nema sigurnog utočišta za Harija, a u poslednjih nekoliko meseci članovi porodice osuđivali su njegove postupke. To uključuje njegove bivše prijatelje, Zaru Filips i Majka Tindala, pa čak i Saru Ferguson, vojvotkinju od Jorka, koja zna ponešto o tome kako je biti "autsajder" u kraljevskoj porodici.

foto: Jack Hill / News Licensing / Profimedia

Koliko je duboko to nezadovoljstvo pokazuje i činjenica da stariji članovi kraljevske porodice više neće tolerisati razgovore nasamo s Harijem jer veruju da postoji prevelik rizik da bi sve moglo da procuri do Meganine prijateljice Opre Vinfri ili pak do Gejl King.

Kao otac, Čarls je i dalje utučen zbog toga kako su stvari ispale s njegovim najmlađim sinom i snajom, koju je ponosno pristao da prošeta do oltara na njihovom venčanju.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Nije jasno da li su princ Arči i princeza Lilibet ikada bili pozvani na samu ceremoniju, ali siguran sam da će kralj osetiti tračak tuge što neće imati priliku da bude sa svim svojim unucima na nedvosmisleno najvažniji dan u njegovom životu", piše Vuton.

On je takođe uveren da bi Megan, bez ikakve sumnje, pokušala da potisne kralja Čarlsa III tokom njegovog krunisanja. Vilijam je već privatno izrazio bojazan da Saseksovi sigurno planiraju neku vrstu PR trika kako bi pokazali da su ostali u kontaktu s ljudima. Taj rizik je sada nestao. Hari će doleteti i otići za tren oka, piše Vuton, i trebalo bi da se oseća duboko posramljeno zbog "užasnog tretmana koji je priuštio svom ocu u poslednje tri godine".

(Kurir.rs)

