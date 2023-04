"PRISUSTVUJEMO STVARANJU ISTORIJE!" Miloš Biković otkrio za Kurir šta nam donosi prvi film sniman u KOSMOSU - "IZAZOV" (VIDEO)

Ruska kinematografija donosi nam još jedan veliki poduhvat - prvi film snimljen u kosmosu. "Izazov" je svetska premijera prve filmske svemirske drame koja je održana u Moskvi 12. aprila, a sedam dana kasnije, beogradska publika imaće priliku da prisustvuje premijeri u Cineplexx Galeriji.

U režiji proslavljenog ruskog reditelja Klima Šipenka, film prati priču grupe hirurga koji pripremaju operaciju astronauta na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

Glavne uloge tumače Miloš Biković, Julija Peresiljd, Vladimir Maškov i drugi. Film će biti u redovnoj bioskopskoj distribuciji od 20. aprila širom zemlje i regiona, a svi ljubitelji kinematografije sa nestrpljenjem očekuju kako je urađen ovaj izazovni projekat.

Poznati glumac Miloš Biković uključio se u emisiju Puls Srbije gde je otkrio više o ovom dugoočekivanom filmu.

- To je jedinstveni slučaj i to je prvi film sniman u kosmosu. Reditelj i glavna glumica su u oktobru 2021. godine otišli na međunarodnu stanicu "Mir" i tamo su 2 nedelje proveli snimajući film. Snimljeno je oko 40 do 50 minuta materijala koji je posle ušao u film. To je neverovatno jer su oni uradili prvo ceo posao snimajući ekipe, oni su istovremeno bili i šminkeri, kostimografi, snimatelji i rasvitljivači. Sve su obavili u kosmosu u bestežinskom stanju, a pritom su imali i zadatke kosmonauta. Prošlu su i obuku za kosmonauta, tako da je to stvarno jedan podvig i herojski čin - rekao je glumac.

- Ja igram hirurga koji ima zadatak da poleti gore u svemir i operiše jednog kosmonauta koji je povređen. On se sprema da poleti i glavni kandidat je da poleti, ali na kraju ne poleti kao što znamo da nisam leteo u kosmos. Ali zašto ne poleti i šta se tu desilo možete videti u filmu koji će biti od 20. aprila u bioskopima širom Srbije. Eto srpski gledaoci će imati priliku da istovremeno sa ruskim ekskluzivno prvi na svetu gledaju ovaj film i prisustvuju stvaranju istorije - istakao je glumac.

- Osim što je film poseban po tome što je sniman u kosmosu, reditelj dok se spremao da ide u kosmos prolazio je kroz sve te korake i pripreme. On je to imao u iskustvu i to je beležio. Fokusirao se baš na to dok je snimao film. Tako da će gledaoci imati priliku da prođu kroz te etape i da imaju utisak kao da su stvarno bili u kosmosu - rekao je glumac.

