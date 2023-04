MEGAN MARKL ODUVALA PRINCA HARIJA PRED 20 HILJADA LJUDI: Pokušao da je poljubi u javnosti, pa dobio HLADAN TUŠ! ŠOK! (VIDEO)

Megan Markl i princ Hari snimljeni su na košarkašoj utakmici Lakersa i Memphis Grizzliesea, a kamere su ih uhvatile baš u škakljivom trenutku.

Kamere su uhvatile Harija dok je pokušavao da poljubi Megan, što se njoj baš i nije svidelo i odbila ga je sa osmehom na licu, što je videlo 20 hiljada ljudi koji su zajedno s njima bili u dvorani, a među kojima su bili i Kim Kardašijan, Adam Sendler i Šon Didi Kombs.

Bilo je to njihovo prvo pojavljivanje u javnosti u poslednjih mesec dana i nakon što su objavili da Megan neće doći na krunisanje Harijevog oca, kralja Čarlsa u Veliku Britaniju, na koju će on sam ići. Hiljade ljudi je počelo da im aplaudira i kliče, podstičući ih na poljubac i Hari se tada nagnuo s namerom da poljubi suprugu, ali ona se nasmejala i zgrabila ga za ruku umesto da udovolji masi, nakon čega se on naglo uozbiljio.

Međutim, uprkos tome, činilo se da se dobro zabavljaju, a njihov snimak je objavljen i na zvaničnom NBA Tviter nalogu uz haštag #NBACelebRow. Megan je za tu priliku odabrala lagano ružičasto odelo s kratkim pantalonama, a Hari tamno odelo ispod kog je obukao belu majicu, a oboje su se poprilično uživeli u navijanje i ponela ih je atmosfera.

Britanska javnost s nestrpljenjem iščekuje krunisanje kralja Čarlsa i iz dana u dan analiziraju se novi detalji, pa tako i onaj najnoviji o princu Hariju i njegovom dolasku. On će, prema pisanju tamošnjih medija, odleteti nazad u Kaliforniju kako bi bio s Megan i njihovo dvoje dece samo nekoliko sati nakon krunisanja, što su potvrdili kraljevski izvori. On je navodno kralju rekao da neće ostati na koncertu sa zvezdama u dvorcu Vindsor, koji će biti održan dan nakon krunisanja, nego će se umesto toga nakon ceremonije vratiti u SAD kako bi mogao da bude sa svojom porodicom i s malim zakašnjenjem proslavi Arčijev četvrti rođendan, koji pada na sam dan krunisanja.

"Hari je rekao da će doći na kraljevo krunisanje, ali to će biti samo kratkotrajna poseta. Organizatorima je rečeno da Hari neće prisustvovati koncertu s ostatkom kraljevske porodice, što je velika šteta jer će to biti tako spektakularan događaj", izjavio je izvor s dvora za Mirror.

Bakingemska palata i portparol Saseksovih potvrdili su nedavno da će Hari prisustvovati krunisanju, međutim i da će Megan ostati kod kuće u SAD s njihovom decom Arčijem i Lilibet.

