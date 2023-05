PRVA IZJAVA LORIN POSLE POBEDE NA EVROVIZIJI: Evo šta je Šveđanka rekla nakon DUPLE KRUNE na prestižnom takmičenju

Na pobedničkoj pres konferenciji okupljenim novinarima se obratila Lorin kojoj je ovo druga pobeda na Evroviziji i sedma za Švedsku . Naime, ona je 2012. godine u Bakuu osvojila prvo mesto sa pesmom "Euphoria".

- Osećam se odluično. Počinjem da se topim. U početku je bilo kao "Šta se sada desilo????" Uvek sam bila pomalo spora, ali sad počinjem da shvatam i sad je "Bože!" - rekla je i dodala:

- Ova Evrovizija je mnogo veća. I obožavam ovu zajednicu. Ljudi dele prelepe vrednosti, moje vrednosti. I ovaj događaj će postati još veći.

- Bila sam nervozna. Cela arena je bila nervozna i ti osećaš tu nervozu, tako da da - rekla je Lorin i otkrila kako održava i smiruje energiju:

- Govorim celom timu da ih volim. To me prizemljuje. Ovo nije samo vezano za mene. To je vezano za sve nas.

Otkrila je i kako će da proslavi pobedu:

- Idem da spavam! Šalim se. Proslaviću uz čašu vina i mnogo poljubaca i zagrljaja.

Na pitanje šta će da uradi sa treofejem koji je osovojila:

- Staviću ga pored mog drugog trofeja! Da li se ovo zaista dešava? Bože!

Lorin je pozdravila sve i zahvalila se svima koji su glasali za nju.

Da podsetimo, Srbija je završila na 24. mestu u konkurenciji od 26 zemalja koliko se takmičilo u finalu Evrovizije. Let 3 je završio na 13. mestu, a slovenački Džoker Aut na 21.

(Kurir.rs)

