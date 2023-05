POZNATI PAR UHVAĆEN U PROVODU! Na njihovim licima nema ni TRUNKE SREĆE: Manekenka se udala i više se ne SMEJE! (FOTO)

Veza manekenke Hejli Biber i Džastina Bibera od prvog dana privlači pažnju medija i javnosti, pogotovo što se šuškalo da ona uopšte nije srećna sa njim.

Svaki njihov javni izlazak počeo je da se secira, a mnogi su počeli da primećuju da je lepoj Hejli izgubio svaki trag sreće sa lica.

Paparaci su ih ovog puta fotografisali na ulicama Londona, tačnije na izlazu iz jednog kluba gde su uživali u zajedničkim izlascima.

Dok je kanadski pevač za ovu priliku odabrala ležernu kombinaciju bele majice, farmerki, patika i crne kožne jakne, Hejli je blistala u crnoj haljini kratkih rukava koju je kombinovala sa crnim salonkama.

foto: Timmie / Goff Photos / Profimedia

Kao i obično, i Hejli je imala ozbiljan izraz lica, iako je bilo očigledno da je u pojedinim trenucima pokušavala da iznudi osmeh pred fotografima. Inače, manekenka, koja je pre nekoliko meseci lansirala svoju kozmetičku liniju, nedavno je doživela napade javnosti. Prozvana je zajedno sa prijateljicom Kajli Džener da se na TikToku sprda sa Džastinovom bivšom devojkom Selenom Gomez. Takođe, mnogi su zaključili da on vreba Selenu i kopira njene objave na društvenim mrežama. Biber se o tome uopšte nije oglašavao, ali kako pišu strani mediji, on je veoma podržava svoju suprugu.

- Džastinovo srce slama kada vidi Hejli kako se emocionalno bori kao što je to činila poslednjih nekoliko meseci. On voli svoju ženu više od svega i zna da ona ima zlatno srce - rekao je izvor blizak paru za US Weekly.

- Džastin zna njenu istinu i uprkos onome što neki ljudi mogu da kažu ili misle, on zna da ona želi samo najbolje ljudima i ima najbolje namere. Džastin zna da se život sastoji od uspona i padova, i zna da će ona izaći kao pobednik kroz sve to. Ali bilo je teško videti je uznemirenu i sve što može da uradi je da bude sa njom i da bude sa njom bez obzira na sve - dodao je on.

foto: Raw Image LTD/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Hejli je nedavno u svojim Instagram pričama podelila sa svojim pratiocima kroz šta prolazi.

- Volim da se šalim o tome kako se osećam jer je ponekad lakše nego priznati da mi je teško. Ali iskreno, od početka 2023. godine, imao sam neke od najtužnijih, najtežih trenutaka koje sam ikada imao u svom odraslom životu, a moj um i emocije su, u najmanju ruku, bili krhki. I znam da se toliko drugih ljudi oseća isto što i ja, pa samo znajte da niste sami - istakla je ona.

(Kurir.rs/Story.hr)

