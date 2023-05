HARISON FORD I NJEGOVA SUPRUGA DOŽIVELI NEVIĐENU NEPRIJATNOST U KANU: Evo kako je REAGOVAO slavni glumac na ovaj SRAMOTNI potez!

Američki glumac Harison Ford i njegova supruga, takođe glumica Kalista Flokhart doživeli su neprijatnost na crvenom tepihu 76. Kanskog festivala prilikom premijere njegovog novog filma o Indijani Džonsu i počasne dodele Zlatne palme.

Naime, Forda i njegovu suprugu organizatori su razdvojili, odnosno, odredili su im da sede na odvojenim mestima u publici i Kalistu su smestili u red iza Harisona Forda. Par je stigao na premijeru njegovog filma Indiana Johns and the Dial of Destiny, a kada su krenuli da traže svoja sedišta, ubrzo su shvatili da ih nisu smestili da budu zajedno.

foto: DPG/IS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Međutim, Kalista i Harison nisu oko toga pravili dramu niti su se bunili iako je Ford bio vidno ljutit zbog gafa organizacije. Ona je na kraju sela iza njega i tako su odgledali premijeru.

Inače, Harison Ford primio je juče, nenajavljeno, počasnu Zlatnu palmu pre projekcije. "Duboko sam dirnut ovim priznanjem", rekao je vidno uzbuđen 80-godišnji američki glumac primajući priznanje. Kada su najavili da će peti nastavak o pustolovinama arheologa biti premijerno prikazan u Kanu, organizatori su naznačili da će odati "počast" Harisonu Fordu ne otkrivajući o čemu je reč.

foto: Profimedia

Slavni holivudski glumac ostvario je šarenoliku galeriju filmskih likova: pamtimo ga kao Han Sola u sagi Ratova zvezda, kao lovca na replikante iz kultnog filma Blade Runner i njegovog nastavka te kao arheologa u serijalu Indiana Jones, koji je počeo 1981. prvom epizodom Otimači izgubljenog kovčega.

Peti nastavak Indijana Džonsa pojaviće se u bioskopima krajem juna. Počasnu Zlatnu palmu pre same projekcije filma primio je 2022. i Tom Kruz, kada je došao u Kan na pretpremijeru svog filma Top Gun: Maverik.

Kurir.rs

Bonus video:

02:37 PONOVO RADI BIOSKOP! Bojan Perić filmove gleda ležeći, a KURIR TELEVIZIJA sve to snimila!