BIVŠEG PROGLASILA LAŽOVOM I ĐAVOLOM, A SAD SE SKINULA: Nabacila rizičan dekolte DO PUPKA, a kad se sagnula, sve je stalo (FOTO)

Bivša manekenka Šerlili Lili Beker uživa u porodičnom odmoru na Sardiniji nakon što je bivšeg supruga, Borisa Bekera, proglasila lažovom i đavolom.

43-godišnju Lili paparaci su ulovili na plaži, gde je plenila poglede u hrabrom kupaćem kostimu s ogromnim otvorom u predelu dekoltea, a s njom je bio i 13-godišnji sin Amadeus, kog je dobila s Borisom.

Bivša manekenka nije se obazirala na znatiželjne poglede, te je opušteno na plaži popravljala i šminku.

foto: FREZZA LA FATA/MIBA - COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Lili je nedavno u medijima kritikovala bivšeg supruga zbog zanemarivanja porodice.

"Boris može da bude šarmantan i pun ljubavi kad to želi, ali i da izuzetno povredi rečima. On je đavo. Zatvor nije Borisa učinio boljom osobom. On živi u svom svetu u kom se sve vrti oko Borisa Bekera", izjavila je za nemački Bild.

foto: FREZZA LA FATA/MIBA - COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Nisam ja kriva što je otišao u zatvor. Sam je uništio svoj ugled. Borisu je svejedno ide li nam dobro ili loše. Imali smo iskrenu ljubav. Kad sam počela da se emancipujem u braku, bilo je svađa. Takođe i zbog Borisovih laži o njegovim finansijama", dodala je.

U novom dokumentarcu "Boris Becker: The Rise & Fall", Lili se prisetila i trenutka kada je saznala da se Boris verio ćerkom svoje bivše savetnice i menadžerke Aksel Mejer Volden 2008. godine.

foto: FREZZA LA FATA/MIBA - COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Nikad se nisam osećala tako ružno, staro i neželjeno, kao kad sam saznala da se verio za mlađu, predivnu ženu", ispričala je.

Nedugo nakon što se rastao od Lili, Boris je kleknuo pred 16 godina mlađu Alesandru Mejer Volden, ali razišli su se pre nego što su stali pred oltar, nakon čega mu je Lili pružila drugu šansu.

Venčali su se 2009. godine i dobili su sina, a razveli su se 2018.

foto: Profimedia

Boris Beker ranije ove godine pušten je iz zatvora u Velikoj Britaniji i deportovan u Nemačku, nakon što je odslužio sedam i po meseci iza rešetaka.

Bio je osuđen na 30 meseci zatvora zbog skrivanja svoje imovine nakon što je proglasio bankrot.

Bivši pobednik Vimbldona s Lili je ukupno proveo 23 godine, a u maju 2019. godine postigli su dogovor o zajedničkom starateljstvu nad Amadeusom. Lili je nekoliko puta naglasila kako je među njima u potpunosti gotovo, te kako više ne postoji ni najmanja šansa da ponovo budu zajedno.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:05 NIKOLIJA GRMI MESEC DANA POSLE POROĐAJA: Pevačica se skinula u bikini i pobrala komplimente! Prava ZGODNA mama!