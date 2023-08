PROVELI NOĆ ZAJEDNO, PA SE KRILI NA TAJNOM SASTANKU: Par u koji su uprte SVE OČI SVETA ne skida osmeh, a evo ko ih je razotkrio

Tom Brejdi i Irina Šajk otišli su na romantični sastanak samo nekoliko dana nakon što je njihova romansa razotkrivena i predstavljena svetu, ekskluzivno otkriva Page Six.

Očevidac je Page Sixu rekao da su bivša zvezda NFL-a i supermodel 28. jula uživali u "privatnoj i za javnost zatvorenoj" večeri udvoje u Sushi Azabu u njujorškoj četvrti Tribeka.

foto: CPR/D.Sanchez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Večerao sam suši i dok sam završavao s obrokom, ušao je Tom Brejdi - ispričao je očevidac, dodajući da su zaposleni restorana odmah otpratili bivšeg sportistu u "odvojenu, privatnu sobu". Nekoliko minuta kasnije, dok je izvor TMZ-a bio "napolju i čavrljao s nekim prijateljima", videli su kako "Irina ulazi u pomenutu privatnu sobu."

- Bilo je samo njih dvoje, u svom malom svetu. Očigledno nisu želeli da budu s ljudima - prepričao je očevidac i dodao da je za tajni izlazak 46-godišnji Brejdi bio "vrlo ležerno odeven, a nosio je nešto poput majice kratkih rukava, farmerica i patika".

foto: CPR/D.Sanchez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Šajk je, međutim, stigla u "mnogo formalnijem i elegantnijem izdanju". Osoblje otmenog restorana reklo je Page Sixu da ne otkrivaju informacije o svojim gostima, a predstavnici zvezda nisu odmah odgovorili na njihove zahteve za komentar.

Inače, zvezda američkog fudbala i manekenka dospeli su na naslovnice 24. jula nakon što su prespavali kod Brejdija u Los Anđelesu. Kako je Page Six ekskluzivno izvestio, nedavno razvedeni otac troje dece pokupio je Ruskinju iz hotela tog petka poslepodne i potom odvezao do svoje obližnje kuće. Par nije izašao iz njegove rezidencije do 9.30 ujutru sledećeg dana, kada ju je ostavio u hotelu. Brejdi se potom ponovo vratio u subotu poslepodne kako bi pokupio Šajk.

Žizel Bundšen i Tom Brejdi foto: Profimedia

Sve oči su uprte u Brejdija i njegovu novu izabranicu zbog razvoda od manekenke Žizel Bundšen u oktobru 2022, nakon više od 13 godina braka. Imaju sina Bendžamina (13) i ćerku Vivijan (10), a on je i otac sina Džeka (15) iz prethodne veze s manekenkom Bridžit Mojnahan.

U međuvremenu, Šajk i 48-godišnji glumac Bredli Kuper, koji su roditelji 6-godišnje ćerke Lee De Seine, rastali su se u junu 2019, nakon četiri godine veze.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:35 SVI POGLEDI UPRTI U NJU, SOFI MILO OŽIVELA BARBI LUTKU! Manekenka sabrala utiske pokraj roze kabrioleta: Ovo mi je posebno drago