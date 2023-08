PRISTALA JE DA SE UDA ZA NJEGA TEK KADA JE DOŽIVEO NESREĆU: Slavna glumica dugo PRKOSILA holivudskom zavodniku! Ludeo zbog nje

Žena s licem boginje, tvrdoglavo je odbijala da veruje da prava ljubav postoji, a onda je upoznala njega.

Sustigle su ga priče da je plejboj, da ne ceni nijednu ženu i da ih samo želi odvesti u krevet, pa je žena u koju se ludo zaljubio već pri upoznavanju imala određenu sliku o njemu. Mislila je da je previše arogantan. A onda se dogodio poljubac i glumica je na sve zaboravila.

Monka Beluči i Vensan Kasel prvi su se put poljubili u sceni filma 'Apartment' i taj poljubac nikad nisu zaboravili. Glumica je kasnije rekla da njihova ljubav nije bila na prvi pogled , no Vensan je mudro ćutao - ipak je morao zadržati titulu plejboja.

foto: Profimedia

Žena u telu boginje bila je više od same lepote. Sloboda joj je značila sve, pa je Monika odlučila da živi svoj život, dopuštajući Vensanu da ponekad svrati.

To je zaludelo slavnog glumca. Dok su ih svi zvali 'Lepotica i zver, mnogi su mislili da se ona priklanja njegovim pravilima, no istina je bila drugačija- on je glumicu tri godine molio da žive zajedno.Na brak je pristala tek kad je on doživeo saobraćajnu nesreću.

foto: Profimedia

Nakon što su se venčali, Monika i dalje nije pristajala na zajednički život s Kaselom. Oboje su imali zasebne stanove, snimali su se na različitim stranama sveta, no videlo se da je privlačnost velika.

'Možete osetiti strast čak i prema najgorem muškarcu kojeg ste upoznali. Ali to nema veze s partnerstvom. U takvoj vezi strast ostaje, ali važnije je poverenje, poštovanje i svest da vam je muškarac odan ne u seksu, nego da će jednostavno biti tu za tebe. To je puno važnije od seksualne vernosti', rekla je tada.

foto: OLIVIER LABAN-MATTEI / AFP / Profimedia

Nakon ovih reči svima je bilo jasno da opasni Vensan igra po pravilima Monike Beluči. I sve se u njihovom braku dogodilo baš kad je njoj trebalo.

Nije joj se žurilo da postane majka i uporno je odbijala želje Vensana Kasela da im rodi dete. Prvu kćer rodila je u 39. godini, a drugu u 45. godini.

foto: OLIVIER LABAN-MATTEI / AFP / Profimedia

Kad je dobio dugo željene ćerke, Vensan se preporodio, a Monika je svu svoju pažnju usmerila na njih dve. I umesto da ih deca spoje, par se udaljio. Za Moniku se šuškalo da vara muža, a njega su povezivali s mladim i zgodnim glumicama.

Njih dvoje nisu komentarisali ništa što je pisalo u štampi - vladala je tišina. Vensan Kasel nakon razvoda nije rekao niti jednu reč o Moniki Beluči. A Monica – oduvek je znala da za takvu ljubav reči nisu dovoljne, piše Kurir Stil.

(Kurir.rs/Story.hr)

