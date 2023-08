"200 DEVOJAKA BI DOŠLO NA GRUPNE ODNOSE, ON JE BIO JEDINI MUŠKARAC": Hefnerova udovica otkrila NAJPERVERZNIJE tajne Plejboj vile

Kristal Hefner, udovica Hjua Hefnera, okrenula je novi list. Ova 37-godišnjakinja danas vodi sasvim drugačiji život, a simbolično je izvadila i silikone iz grudi, te se odrekla platinastoplave kose, dve stvari koje su obeležile njenu Plejboj eru. Ona se vratila studijama psihologije, od kojih je svojevremno odustala zbog života sa Hefnerom, a tvrdi da će onog dana kada diplomira vratiti i svoje devojčako prezime.

foto: Profimedia

"Moje grudi su bile prevelike. Izgledala sam kao naduvana seks lutka iz Kine. Moji implanti su bili samo rekviziti, osećala sam se kao da nosim kostim", priča Kristal, koju su 2011, kada je krasila naslovnicu "Plejboja", prozvali "američkom princezom"

Danas je ova dama, piše "Daily Mail", uglavnom bosa i bez šminke na plaži ispred svoje male kuće na Havajima. Kada putuje, to je samo sa ručnim prtljagom. Nema više ekskluzivnog donjeg veša ni minijaturnih haljina za žurke.

Kristal je sada napisala eksplozivne memoare "Only Say Good Things" u kojima će ogoliti "toksičnu objektivizaciju i mizoginiju" sa kojom se suočila tokom života u ozloglašenoj Plejboj vili, a oni će svetlost dana ugledati u januaru 2024. Ona kaže da je to njen pokušaj da se oslobodi prošlosti i oprosti od 10 godina koje je provela u Plejboj vili - pet godina kao Hefnerova devojka i pet godina kao njegova žena.

"Hju je bio mizoginista, narcis i diktator"

Kristal ističe da je oduvek bila na Hefovoj strani, ali priznaje da će njena knjiga potvrditi ono što sen već zna o njemu - bio je mizoginista, narcis i kontrolisao je njen život u potpunosti.

foto: Profimedia

Hju Hefner je imao 81, a ona 21 godinu kada su se upoznali. Ovaj vremešni muškarac je išao dotle da joj je naređivao koju nijansku laka za nokte treba da nosi (tužičasti, bled i proziran, nikada mat) i nežbi bi je tapkao po glavi ako bi joj se pojavio izrastak. Morala je da poštuje policijski čas i da u 18.00 uvek bude kod kuće, kako bi zajedno večerali (to je uvek bila pileća supa sa krekerima i krem sirom) i gledali omiljene filmove. Potom bi se, kada padne vče, očekivalo da učestvuje u grupnom seksu po kom je Hefner bio poznat.

foto: Profimedia

"Bilo je sramotno. Ne znam koliko je ljudi bilo u našoj spavaćoj sobi, ali - mnogo. Bilo je to prilično loše. Bilo je kao: "Oh, sad je tvoj red". Niko nije želeo da bude tamo, ali mislim da je u Hefnervoj glavi bilo uverenje da je on i dalje u svojim 40-im, a takve noći, ljudi oko njega, vila, sve to je samo učvrstilo njegovu ideju. Mislio je: "Još uvek sam u igri"", priča Kristal.

Ona je otkrila da su postojali i čuveni "Sunday Fundays" kada bi 200 mladih žena dolazilo u Plejboj vilu. Hefner je uzeo toliko Vijagre da je izgubio sluh na jednom uhu (poznati neželjeni efekat leka). "Uvek je govorio da bi radije bio gluv, a da može da ima seks. Čudno", prokomentarisala je ova 37-godišnjakinja.

foto: Profimedia

Njihov spoj je oduvek fascinirao ljude, pre svega zbog ogromne razlike u godinama. "Svi su imali pitanja. Uglavnom anatomske prirode. Naša prva zajednička noć nije bila mučna. Bila je neupadljiva", kaže ona.

"Plejboj vila bila je moje utočište. Nisam imala gde da odem"

Kristal ističe i da je najteže u celoj toj priči bilo to što su je ljudi toliko osuđivali. Danas kaže da su to radili sa pravom: "Da je to moja ćerka - to se ne bi desilo. Sve što mogu da kažem jeste da ako dolazite iz srećne porodice i imali ste detinjstvo sa puno ljubavi, uglavnom ne završite sa nekim ko je već imao 60 godina kada ste se rodili. Pre nekoliko dana pronašla sam fotografiju sa njim kada smo se tek upoznali. To je toliko tužno. Izgledam kao dete na toj slici. Pogledam unazad i žao mi je te devojke."

foto: Printscreen Instagram

Hefnerova udovica uprkos svemu tvrdi da se ne stidi finansijskih i emocionalnih izbora koje je napravila kada je bila ranjiva 21-godišnjakinja i ne kaje se zbog vremena koje je provela u vili. "Kada vam je porodica rasturena, osećate se kao da ne pripadate nigde. Zavisiš od ljubaznosti drugih i unižavas sebe kako bi se uklopio bilo gde. Nemaš moć. Onda sam upoznao Hefa. Osećala sam da bih i ja mogla da tu pripadam. U početku, Plejboj vila jeste bilo utočište. Ali, zapravo, nije bilo. Ali, ili se pridržavaš pravila tamo ili odlaziš, a ja nisam imala osećaj da imam gde da odem ili da mogu nešto da napravim od sebe", ističe Kristal.

foto: Profimedia

Ona je Hefnera upoznala na jednoj ekskluzivnoj zabavi - navodno mu je odmah zapala za oko. Iste noći je postala njegova ljubavnica. Brzo je naučila da mora da se izbori za svoje mesto u hijerarhiji Hefnerove naklonosti.

"Biti izabran ili ne, za nas devojke je to bilo poražavajuće, a za njega je bila igra", kaže ona. Kristal je dospela na prvo mesto u toj bizarnoj hijerarhiji i postala njegova treća zvanična supruga u novogodišnjoj noći 2012. godine!

"Kad pogledam unazad, mislim da sam imala neku vrstu stokholmskog sindroma. Postojao je deo mene koji je uvek mislio da ako je ovo prava ljubav, ne bi bilo drugih žena u spavaćoj sbi. Ali, pomirilila sam se sa svime i pokušala sam da uverim sebe da me Hef voli najbolje što zna", zaključila je Kristal.

