PROVELA STRASTVENU NOĆ SA SLAVNIM SPORTISTOM: Irina Šajk se GOLIH GRUDI uvija pored bivšeg koji ju je ostavio ZBOG SVOJE MAME FOTO

Dok se glasno šuška o njenoj vezi s Tomom Brejdijem, Irina Šajk uživa na odmoru s bivšim.

Kako su otkrile fotografije, slavna manekenka uživa s bivšim dečkom, Bredlijem Kuperom, s kojim ima ćerku Leu.

Sama Irina objavila je fotografiju glumca kako bez majice leži na kajaku, a potom je podelila i niz svojih fotki u toplesu.

Prošle godine se šuškalo da su Irina i Bredli obnovili svoju romansu. Iako se oni na tu temu nikad nisu oglašavali, fotografije na kojima zagrljeni šetaju Njujorkom obišle su svet i pokrenule glasine.

Inače, glumac je s traženim supermodelom bio u vezi od 2015. do 2019, a prošlog leta su zajedno s ćerkom uživali u odmoru na Bahamima. "Bio je to porodični odmor i razmišljaju o tome da opet ožive svoju romansu", rekao je tada izvor za Page Six.

Navodno i Irina želi da podari sestru ili brata svojoj ćerki, a Kuperu se ta ideja sviđa. Neki kažu da je pitanje šta kaže Bredlijeva majka Glorija Kampano (65) na to jer izvori bliski glumcu tvrde da mu uništava ljubavni život.

Američki mediji su, kada je raskid Šajk i Kupera iznenadio javnost u junu 2019,tvrdili da je kriva njegova majka. Jako je povezan s njom i upravo zato ne može da ostvari dublji odnos s bilo kojom drugom ženom. Kuper i mama Glorija su nerazdvojni i često je vodi na crvene tepihe, putuje s njom, a sluša i njene savjete o poslu i privatnom životu.

Bredlijeva majka već na početku glumčevih veza upoznaje njegovu novu izabranicu i daje svoje mišljenje o njoj koje njemu puno znači. Poznato je i da Kuper zove mamu nekoliko puta na dan, a mnogima je čudna informacija da nosi venčani prsten svog oca koji je preminuo 2011.

Irini je navodno smetala tolika posvećenost glumca majci i što toliko pažnje nije njoj davao. Svojevremeno su prizori Bredlija s majkom i Šajk na crvenim tepisima gde je on stajao između njih dve i obe držao za ruku, zasmejavali javnost.

