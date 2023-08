OBJAVLJENA LISTA NAJBOGATIJIH ZVEZDA: Iznenadićete se kada vidite ko je na PRVOM MESTU! Tom Kruz i Džej Lo daleko od vrha

Kada pomislimo na najbogatije glumce na svetu, postoji nekoliko imena koja odmah padaju na pamet. Međutim, možda ćete biti iznenađeni kada saznate da oni na samom vrhu liste bogatih nisu baš zvezde blokbastera.

Ljudi poput Dvejna Roka Džonsona i Toma Kruza možda su dva od najvećih zarađivača u industriji samo zbog svojih filmskih produkcija, ali kada je u pitanju ukupna neto vrednost, postoji nekoliko zvezda koje su na znatno višem mestu, piše NME.

Sa ogromnom neto vrednošću od 3 milijarde dolara, zvezda ostvarenja "Lost boys", Džejmi Gerc, najbogatija je glumačka zvezda na svetu.

Gerc je takođe poznata po filmovima kao što su "Crossroads", "Less Than Zero" i "Quicksilver", kao i TV seriji "Square Pegs" iz osamdesetug, "Twister" iz 1996, sitkomima "Still Standing" i "The Neighbours".

Zajedno sa suprugom Tonijem Reslerom (koji je investitor milijarder), suvlasnica je NBA tima Atlanta Hoks. Par takođe poseduje manjinski udeo u bejzbol timu Milvoki Bruers.

Sa neto vrednošću od milijardu dolara, drugi najbogatiji glumac na svetu je Tajler Peri. Na trećem mestu je zvezda "Sajnfelda" Džeri Sejnfeld sa 950 miliona dolara, dok je Dvejn Rok Džonson na četvrtom sa 800 miliona dolara.

Evo i kompletne liste:

Džejmi Gerc (Neto vrednost: 3 milijarde dolara)

Tajler Peri (Neto vrednost: milijardu dolara)

Džeri Sejnfeld (Neto vrednost: 950 miliona dolara)

Dvejn Rok Džonson (Neto vrednost: 800 miliona dolara)

Šahruk Khan (neto bogatstvo: 715 miliona dolara)

Tom Kruz (neto vrednost: 570 miliona dolara)

Džordž Kluni (neto vrednost: 550 miliona dolara)

Robert De Niro (Neto vrednost: 500 miliona dolara)

Amitab Bakhan (neto bogatstvo: 455 miliona dolara)

Mel Gibson (neto vrednost: 425 miliona dolara)

Adam Sendler (neto vrednost: 420 miliona dolara)

Kevin Hart (Neto vrednost: 450 miliona dolara)

Arnold Švarceneger (neto vrednost: 450 miliona dolara)

Rajan Sikrest (neto vrednost: 450 miliona dolara)

Džek Nikolson (neto vrednost: 400 miliona dolara)

Tom Henks (neto vrednost: 400 miliona dolara)

Leri Dejvid (neto vrednost: 400 miliona dolara)

Bil Kozbi (neto bogatstvo: 400 miliona dolara)

Džeki Čen (Neto vrednost: 400 miliona dolara)

Dženifer Lopez (Neto vrednost: 400 miliona dolara)

