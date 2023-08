POKUŠALA JE DA SE UBIJE TOKOM MEDENOG MESECA: Njegov brak preživeo je 4 godine, a razveo se ubog KUMA koji mu je bio LJUBAVNIK!

Pevač Elton Džon je od 2005. godine u istopolnoj zajednici sa svojim partnerom Dejvidom Furnišom s kojim ima dvoje dece.

Međutim, dugo mu je trebalo da prizna celom svetu da je homoseksualac. Naime, on se 1976. godine izjasnio kao biseksualac iako su mnogi njegovi prijatelji bili ubeđeni da je homoseksualac. A da to javno prizna, uradio je 1988. godine iste kada se razveo od svoje supruge.

Renate Blauel i Elton Džon su se upoznali 1983. godine u Londonu dok je završavao svoj album "Too love for zero". Za manje od godinu dana kasnije, na australijskoj turneji mu se pridružila upravo ona koja je u to vreme već bila njegova bliska prijateljica.

Naredne godine u februaru, Elton Džon ju je zaprosio u jednom indijskom restoranu, a venčanje je održano samo tri dana kasnije. Eltonov blizak prijatelj i tekstopisac Berni Taupin je kasnije rekao da je na venčanju video da pevač želi porodicu. A majka slavnog muzičara je najavila da će mladencima pokloniti kolica za bebe kao svadbeni poklon.

Njihovo venčanje se održalo u Australiji, a kum im je bio Džon Rid, tadašnji menadžer i bivši ljubavnik Eltona Džona. Kako su mediji preneli, Eltonov dečko Klar je posmatrao svadbu kroz prozor hotela. Četiri godine kasnije, Renata i Elton su odlučili da se razvedu.

Renata Blauel je praktično nestala iz očiju javnosti, a od tada nikada nije javno govorila o braku. Izveštaj u časopisu People iz 1988. godine kaže da se priča da je razvod koštao čak 45.000.000 dolara. Renata dugo nije govorila ni o razvodu, ali je sve uveravala da je bilo prijateljski i da stvarno nameravaju da "ostanu najbolji prijatelji".

Magazin je takođe izvestio da je Elton Džon kupio Renati seosku kuću vrednu 600.000 u Sariju, u kojoj je živela do 2000. godine, kada se veruje da se vratila u svoju rodnu Nemačku da brine o svojim roditeljima.

- Zavisnik o drogama razmišlja ovako Imam dovoljno momaka, a to me nije učinilo srećnim, pa ću imati ženi - to će sve promeniti. I voleo sam Renatu. Ona je sjajna devojka. Stvarno, stvarno sam je voleo. Ali znate...to je jedna od stvari zbog kojih najviše žalim u svom životu, što sam je povredio - ispričao je Elton Džon u intervjuu za The Australian 2008. godine.

Međutim, Renate je jednom prilikom iznela detalje iz njihovog braka te d aje pokušala da se ubije već četvrtog dana njihovog braka, tokom medenog meseca.

Renate je rekla da je uzela veliku dozu valijuma nakon što joj je pevač rekao da njihov brak ne funkcioniše kako valja i da želi da ode, i to tek tri dana nakon što su stigli u Sen Trope, gde je trebalo da uživaju u svom medenom mesecu.

Kao što smo rekli, Elton Džon već skoro 15 godina je u braku sa svojim partnerom, a kada je 2017. godine dok je bio na turneji u Australiji, pevač je podržao odluku da se odobre istopolni brakovi u ovoj zemlji.

- Pre mnogo godina, odabrao sam Australiju za svoje venčanje s predivnom ženom koju i dalje volim i divim joj se. Želeo sam više od svega da joj budem dobar muž, ali sam poricao to ko sam zapravo bio, što je kod moje supruge izazvalo tugu, a kod mene krivicu i kajanje-

(Kurir.rs/Glossy)

