NAPADNUTA NAJPOZNATIJA HRVATSKA NAVIJAČICA: Nepoznata žena nasrnula na Ivanu Knol U GRČKOJ, a razlog je ŠOKANTAN

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knol doživela je neprijatnost na letovanju u Grčkoj, kada ju je jedna žena napala u lokalu.

Povod za to je, kako ona kaže, ni manje ni više nego to što je partner dotične odmeravao lepu Hrvaticu.

O svemu tome ona je obavestila svoje pratioce na Instagramu.

foto: Printscreen Instagram

- Juče uveče sam napadnuta od strane nepoznate žene četrdesetih godina dok sam pila piće s prijateljima, misleći da mi ne treba obezbeđenje u ovoj lepoj, bezbednoj zemlji. Razlog zašto me je napala je zato što je njen partner gledao u mene kada sam ulazila u bar. Ona me je sama čekala 3 sata u kafiću dok ne završim i napala me. Ja je nisam čak ni primetila u baru. Srećom, moja dva prijatelja su je uhvatila i držala dalje od mene. Bila je toliko luda da je govorila da će da me "ubije". Dobra stvar je da je policija došla posle sat vremena i priveli su je. Ne pišem ovo da bih vam ispričala priču, već da vas pitam, žene, šta je s vama?" - počela je ona i dodala:

foto: Printscreen Instagram

- Kako možete biti toliko zle i ljubomorne? Kako ne razumete da je negde uvek neka žena koja je lepša, mlađa, privlačnija, pametnija, moćnija, uspešnija od druge. Što pre prihvatite to postaćete srećnije i bogatije verzije sebe, bićete kompletne, a ne ljubomorne. Ne cenite sebe na osnovu muškarca, zato što su oni tu samo da vam daju snagu ili glavobolju, to zavisi od vašeg izbora. Ali nisu tu da vas vrednuju - napisala je ona.

(Kurir.rs/ Telegraf)

