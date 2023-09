"DOGODIĆE TI SE ONO ŠTO NE BI POŽELELA NI NAJGOREM NEPRIJATELJU" Glumica nikad nije prebolela životnu TRAGEDIJU: Imao je 19 godina

Hrvatska glumica Ecija Ojdanić proslavila je jubilarni rođendan. Tim povodom otkrila je šta bi poručila mlađoj sebi.

"Ne boj se. Dogodiće ti se nekoliko stvari koje ne bi poželela ni najgorem neprijatelju... Preživećeš. Biće gadno, ali zalečićeš rane, obrisaćeš suze i staćeš ponovo na noge. Ali ostvariće ti se i neki najluđi snovi koje te je bilo strah i da sanjaš", poručila je glumica samoj sebi.

O tim snovima govorila je nedavno, kada je istakla zbog kojih stvari oseća zahvalnost.

"Da imam ovako predivnu i skladnu porodicu. Da imam tako divnu decu, divnog muža koji me voli, obožava i s kojim delim puno zajedničkih interesovanja, a one koja nisu zajednička, tolerišemo. Nisam ni sanjala da ću da budem na čelu predivnog pozorišta koje mi je omogućilo da se potpuno kreativno izražavam, da sama upravljam svojom karijerom i koje mi je pokazalo koliko ljudi voli da gleda mene i moj rad, što je velika potvrda i priznanje. Bilo je anđela na putu koji su mi pomogli da shvatim koliko je dobro to što radim, a to je bila Gina Marković, divna gospođa koja mi je bila druga mama i gradila je sa mnom Moruzgvu. Nažalost, ona više nije s nama, ali bez nje verovatno ne bih imala dovoljno koncentracije i samopouzdanja da uložim svoje vreme i energiju u pozorište", rekla je tada i otkrila šta je ono što ne može da prihvati.

"Jedino za čime žalim, s čime ne mogu da se pomirim su odlasci bliskih ljudi, pogotovo mog brata koji je poginuo s 19 godina. To je obeležilo ceo naš život i kako godine idu, sve mi je teže, ta rupa postaje sve veća umesto da se smanjuje. Vreme zaista ne leči rane. Imali smo sada jedan tragičan niz. Prvo je Gina preminula pre tri godine, pa se razboleo moj tata i otišao, Lukas, a sada suprugov otac. Svi gubici su nas dosta rastužili, ali svaku tu tragediju proživeli smo kao porodica i nekako izašli još povezaniji. Da mi je neko rekao da ću to preživeti, pogotovo kada neko tako mlad ode u saobraćanoj nesreći, ne bih verovala. Nisam mislila da je to moguće, ali nekako smo preživeli. To je jedino za čim žalim i da mogu čarobnim štapićem to da promenim, odmah bih to uradila. Svaka smrt me vraća na tu traumu jer očigledno nismo imali vremena da procesuiramo ono što se dogodilo. Samo smo se brinuli kako će mama i tata ostati zdrave glave", iskrena je glumica.

