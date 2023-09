"TO JE BILO POSLEDNJE ŠTO MI JE REKLA" Najskandaloznija snaja kraljevske porodice otkrila šta joj je BIVŠA SVEKRVA rekla na samrti

Sara Ferguson (63) bila je 10 godina u braku sa sinom kraljice Elizabete II, princem Endruom (63), vojvodom od Jorka. Razveli su se 1996, a dobili su dve ćerke; princezu Beatris (35) i princezu Eugeniju (33). Sara je britanska TV voditeljka i spisateljica, koju je proslavio brak s članom kraljevske porodice. Zaljubili su se na Royal Ascotu, godišnjoj trci konja koja okuplja britansku elitu.

foto: Profimedia

Sara se često smejala i bila prijateljski nastrojena, pa su mnogi govorili kako su dobili još jednu princezu iz naroda. Nakon što je rodila drugu ćerku, Sara je bila sve nezadovoljnija svojim fizičkim izgledom. Išla je na žurke, pila i flertovala s muškarcima.Šuškalo se da vara Endrua s multimilionerom Stivom Vajatom, pa je Endru objavio u martu 1992. da se razvode. Sve je finalizovano četiri godine kasnije, ali ne na lep način.

Kraljica Elizabeta II je objavila Sarinu listu dugova, te je se javno odrekla. Sara se žalila medijima da je dobila mizeriju nakon razvoda i da jedva preživljava, a onda se saznalo da joj je isplaćeno čak 23 miliona britanskih funti.

foto: Profimedia

Sara se ovih dana prisetila poslednjih reči koje joj je rekla pokojna kraljica Elizabeta, koja je preminula 8. septembra prošle godine u 96. godini. Vojvotkinja od Jorka u podkastu "Tea Talks with the Dutchess and Sarah" ispričala je detalje razgovora s bivšom svekrvom.

- To je poslednja stvar koju mi je kraljica rekla: "Samo budi svoja, Sara" - istakla je, pa dodala:

foto: Profimedia

- I ona je to videla. Baš se iznervirala kada nisam bila svoja. Ali sada sam svoja, i baš sam srećna što mogu biti svoja.

Ranije je Sara u intervjuu za "Good Morning America" pojasnila da se osećala oslobođeno nakon što je čula za smrt kraljice.

- Ne znam je li je odlazak kraljice ono što me navodi da mislim da sada mogu otvoreno da kažem ono što želim, bez brige da ću nekoga uvrediti. Sada sam zaista, zaista autentična Sara - kaže. Kraljica je na tronu bila 70 godina, a s njom je imala poseban odnos.

(Kurir.rs/ Story.hr)

