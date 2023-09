OVE TANGA ČIZME IRINE ŠAJK SU POTPUNO SUMANUTE: Niko ne zna šta su i kako se zapravo obuvaju, ljudi su ZGRANUTI! (FOTO)

Iako je svoju karijeru započela kao model za kupaće kostime, Irina Šajk je poslednjih šest meseci preuzela Instagram pistu, pokušavajući da zauzme mesto „IT“ devojke.

U tome se najviše oslanjala na čudne, ali izuzetno luksuzne stajlinge Lote Volkove. Očigledno je da manekenka sve više naginje apstraktnom oblačenju: to jest, kombinovanju komada koji istovremeno odbijaju i privlače ljude i upravo zbog toga predstavljaju pravi mentalni afrodizijak, ali šalju poruku da je moda nekad neshvatljiva i teško razumljiva.

Ovoga puta je sve začudila objavom koja budi milion pitanja.

Da li su to čarape? Ili čizme do kolena? Ili su to tanga čizme koje prekidaju cirkulaciju oko nožnog prsta? Irina Šajk je za Miu Miu kolekciju leto/proleće 2023 fotografisana u jako čudnoj obući. Onda je pozirala u žutom Missoni kompletu i crnim uskim čizmama do pola butina na teniskom terenu i u prtljažniku crnog kombija.

Nedavno se ponovo pojavila u „tanga čizmama“, ali je u letnjem izdanju pažnju više privukla Irinina potpuno providna haljina.

Da li biste se usudili da ovo nosite, i ako je odgovor pozitivan, uz šta biste kombinovali tanga čizme?

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

