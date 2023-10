SA NJIM JE U BRAKU 21 GODINU SAMO ZBOG 1 STVARI: Promenila 4 MUŽA, a sa petim je ostala samo zato što ovo radi SVAKOG DANA (FOTO)

Glumica Džoan Kolins (90) ispričala je kako napreduje brak s njenim petim suprugom Persijem Gibsonom (58). Venčali su se 2002.

'To vam je peta sreća. Osećam ovo već godinama. Predivan je, drag, istinski dobar čovek. On je moj... kako se ono kaže, moj partner, da, moj najbolji prijatelj. Osim toga, jako je zgodan. Samo postaje sve bolji i bolji', rekla je Džoan, piše Daily Mail.

Par je brzo kliknuo, a kada je Persi promenio plan u poslednjim minutima pre terorističkog napada u Americi 2001., to su videli kao znak da se venčaju.

Glumica je rekla kako joj suprug svako jutro donese šoljicu kafe u krevet pre nego što ide trčati i ostavi joj rukom napisanu poruku ispod džezve za vodu. Zvezda 'Dinastije', koja zove Persija najboljim ljubavnikom kojeg je ikad imala, u svojoj novoj knjizi 'Behind The Shoulder Pads', rekla je da je njihova ljubav bila platonska.

'Persi i ja najpre smo bili prijatelji. Povezali smo se. Dobro smo se upoznali. I odvojene spavaće sobe su ključ. Iako smo vrlo sretni, i znam da to nije nešto što svako može priuštiti', zaključuje. Imaju odvojene kancelarije, a Persi vodi njena tri imanja u Londonu, San Tropeu i Los Anđelesu.

Glumica je u maju napunila 90 godina, a dodala je kako je tajna njenog dostojanstvenog starenja u tome što nikad ne govori o godinama. Britanka ima vitku liniju, a ispričala je kako redovno vežba, ali i pazi na ishranu. Ipak, što se tiče dijeta, dala je poseban savet.

'Nemojte ići na dijetu, samo jedite manje. Ako trebate smršati nekoliko kilograma da biste stali u nešto, jedite kuvana jaja i brokoli tri dana. Ako želite nešto grickati, pojedite još brokolija. I vežbajte, koliko god to mrzeli, morate', govori. Želja legendarne Džoan je da živi barem do 100., a smatra da će to uspeti ako se bude pridržavala sadašnjeg plana življenja - pravilna ishrana, vežbanje i nega kože.

'Jednom sam isprobala botoks, pre mnogo godina, i bilo mi je to užasno. Ja sam glumica i moram zadržati dobru mimiku lica', rekla je.

(Kurir.rs/Story.hr)