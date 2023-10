"BIO SAM SA PRAVIM ĐAVOLOM U BRAKU": Zvezda hit serije ŽESTOKO SE OBRUŠILA na bivšu suprugu! "Jednostavno sam je mrzeo" (FOTO)

Tokom pojavljivanja u ‘The Howard Stern Showu‘ Sirius XM-a, 60-godišnja zvezda ‘Pune kuće‘ Džon Stejmos progovorio je o svom braku s bivšom suprugom Rebekom Romijn i o tome kako je njegovo razočaranje zbog njene rane karijere uticalo na njihov odnos.

Stejmos je priznao da je prestao da stavlja svoju karijeru na prvo mesto dok je gledao kako karijera modela Victoria‘s Secreta vrtoglavo raste, zbog čega se osećao "uštogljenim" u njihovom braku.

"Voleo sam je i mislio sam da je super talentovana. Tako da sam bio srećan što sam to učinio", rekao je o periodu dok je pomagao 50-godišnjoj Romijn da pokrene svoju glumačku karijeru. "Ali zaboravio sam na sebe. Ona je počela rasti, a ja jednostavno nisam obraćao pažnju na svoje stvari. I to nije bila njena krivica", dodao je.

foto: LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia

U to vreme, Stejmos, koji se oženio glumicom i manekenkom 1998., završio je snimanje svog hit sitkoma ‘Puna kuća‘ tri godine ranije.

“Rekao sam, ‘Znaš šta? Dosta mi je slave, dobro sam. Uperimo svetla reflektora na nju.’ I voleo sam to da gledam. Mislim da me je prerasla", rekao je glumac za People.

Zvezda "Pune kuće", koji se razveo od Romijn 2004., dodao je da je u to vreme ulagao samo "50, 60 posto" truda u svoj brak i karijeru.

“Nisam radio ni na čemu. Ni oko čega se nisam trudio koliko sam trebao", priznao je i dodao da bi mu "život bio puno bolji" da je uložio dodatni napor. Uprkos tome, Stejmos (60) je rekao kako ne veruje da je njegova veza s bivšom manekenkom Victoria‘s Secreta (50) trebala trajati zauvek.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Podsetimo, bivši par verio se 1997., a venčao sledeće godine. Glumac je kasnije podneo zahtev za razvod u avgustu 2004. godine. Stejmos, koji sada promoviše svoje memoare "If You Would Have Told Me", nedavno je priznao za People da je mislio da je Romijn "đavo" tokom njihovog razvoda.

“Jednostavno sam je mrzeo”, rekao je i dodao: “Nisam mogao da verujem koliko sam je mrzeo i to mi je uništilo život.”

Dodao je da je razlaz "predugo bio potresan", iako sada prepoznaje i svoju ulogu u prekidu. “Počnete razmišljati - ‘Oh, ona nije bila đavo. Možda sam ja bio kriv koliko i ona‘", priznao je Stejmos.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)