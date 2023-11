PREMINUO POZNATI GLUMAC: Igrao u Armagedonu i serijama koju su mnogi voleli

Piter Vajt, najpoznatiji po ulogama "All My Children" i "The Boys in the Band", preminuo je u 86. godini.

Ketlin Nun, koja je glumila Elen Šepard Dalton zajedno sa Piterom u "All My Children" , potvrdila je njegovu smrt u subotu za The Holliwood Reporter.

Umro je u svom domu u Los Anđelesu 1. novembra od melanoma. Mediji su se obratili njenom predstavniku za komentar na vest, koju je prvi izvestio SoapHub.

foto: Youtube/Obituary

Vajt je rođen u Njujorku 10. oktobra 1937. Postao je četvrti glumac koji je preuzeo ulogu Linkolna „Linka“ Tajlera u sapunici "All My Children" i glumio je Linka na stalnoj osnovi više od četiri decenije, sa poslednjim pojavljivanjem 2005.

foto: Youtube/Obituary

Ali njegov rad sa sapunicama nije bio ograničen samo na dnevni program ABC-a, jer je igrao Artura Kejtsa u prve dve sezone Kolbija sredinom 1980-ih. Takođe je imao ulogu dr Tomasa Rida u filmu Sestre od 1991. do 1996. godine.

Takođe, glumio je u filmovima "First Daughter", "Armageddon" i TV filmu "Passport to Paris" zajedno sa Meri-Kejt and Ešli Olsen.

(Kurir.rs/A.M.)

