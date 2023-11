ORGIJE, BLUD I RAZVRAT BILI SU SINONIM ZA OVAJ KLUB: Poznati visili sa plafona, urlikali, trošili pare, a sad MISTERIOZNO zatvoren

Ekskluzivni noćni klub Tramp u Londonu zatvorio je svoja vrata pod misterioznim okolnostima. Više od 50 godina to je bilo mesto gde su slavne osobe uživale nakon što bi završile svoje obaveze. Tara Palmer-Tomkinson partijala je u bikiniju, a Rod Stjuart koristio je to mesto za ljubavne sastanke.

„Sreća da u to vreme u Trampu nisu imali telefone s kamerama jer bismo svi bili u zatvoru zbog stvari koje smo radili”, izjavio je roker.

foto: PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Tramp je bilo mesto koje se ponosilo svojom diskrecijom zbog čega je imalo velik broj obožavatelja. „Šta se dogodi u Trampu, ostaje u Trampu”, izjavio je 2019. godine izvršni direktor Dejvid Fleming. „Oduvek je bilo mesto gde ljudi mogu da se opuste, zabavljaju i budu slobodni”, dodao je.

A to su brojni i činili. Kejt Mos bila je redovna u Trampu, a 2015, na proslavi 60. rođendana frizera slavnih Sema Meknajta, neki gosti su se ljuljali s lustera. Zbog toga je Kitu Munu privremeno bio zabranjen pristup klubu u 70-ima. Bubnjar "The Whoa" pojavio se u klubu go, privezan za haubu belog Rolls-Roycea. Kad je ušao unutra, zaljuljao se s lustera iz 17. veka i srušio ga zajedno s delom plafona.

Ovaj klub samo za članove otvorio je vrata 1969. godine, nazvan je po liku Čarlija Čaplina, a rodio se kao ideja Džonija, sina kladioničara iz Brigtona koji ga je osnovao s partnerima Bilom Ofnerom i Oskarom Lermanom.

foto: Palace Lee, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Dejvid Fleming rekao je da je u ranim danima kluba bilo „sasvim normalno” da Beatlesi sede pored Rolling Stonesa i Frenka Sinatre.

Među članovima osnivačima bio je i Mik Džeger koji je jednom u klub stigao sa svojom novom devojkom, modelom Džeri Hol, a otkrio je kako je njegova žena s kojom više nije živio, Bijanka, bila u toaletu. Klub je ubrzo postao sinonim za razvrat. Jedne večeri Džek Nikoslon poljubio je beskućnika koji ga je pitao za sitniš ispred ulaza.

Među stalnim gostima bio je i Džordž Best, i toliko je vremena provodio tamo da bi menadžer Manchester Uniteda Met Basbi nazvao Tramp kada se igrač ne bi pojavio na treningu.

Klub Tramp nadahnuo je i erotski roman Jackie Collins „The Stud” iz 1969., a filmska adaptacija romana iz 1978. snimljena je u poznatom klubu.

„Tramp mi je pružio više istraživanja nego što sam mogla da podnesem”, rekla je književnica.

foto: W8Media / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Jednom je američka glumica Žirli Meklejn zaspala za stolom dok je kolega Mel Bruks trčao okolo lajući poput psa. Marlon Brando odbijao je da ode iz kluba, pa bi čak ostao na doručku. Članovi kraljevske porodice takođe su uživali u diskreciji ovog kluba. Princeza Margaret ondje je uživala u plesu s lordom Snoudonom 70-ih, a princ Endru 1982. tamo je upoznao svoju ljubavnicu glumicu Ko Stark. Princeza Dajana je također bila gost kluba, posebno dok je izlazila s Dodijem Fajedom.

Trampov osnivač Džoni prodao je klub 1998, ali je nastavio da bude domaćin još pet godina. Umro je u 89. godini 2021.

foto: Ana M. Wiggins / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pre mesec dana Idris Elba izabrao je Tramp kao mesto lansiranja svog rose šampanjca Porte Noire. Samo nekoliko nedelja kasnije petorica ključnih direktora kluba, koji su kupili klub 1998. za četiri miliona funti, dali su ostavke.

Članovi kluba dobili su e-mail da je klub zatvoren jer je prodat. Novi vlasnik Trumpa je Luka Mađori, bivši kreditni bankovni analitičar koji je sada ugostiteljski preudzetnik.

Današnjim slavnim osobama jako je bitna njihova javna slika, stoga ako je ovo kraj Trampa, možda je i kraj takvog utočišta za hedonizam, što bi značilo da je zlatno doba nestašluka slavnih zaista i gotovo, prenosi The Sun.

(Kurir.rs/BlicŽena)

Bonus video:

02:42 PREDSTAVA BOLEST MLADOSTI U JUGOSLOVENSKOM DRAMSKOM POZORIŠTU