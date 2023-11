BIVŠU MALTRETIRAO, ZBOG NJEGA IŠLA KOD PSIHIJATRA: Najbolji frajer na svetu je NOĆNA MORA za sve oko sebe, TERORISAO i kolege

Glumca Patrika Dempsija (57) mnogi pamte po ulozi Dereka Šeparda u seriji "Uvod u anatomiju". Iako su ga mnoge žene godinama smatrale jednim od najzgodnijih glumaca, sada je to i potvrđeno. Časopis "People" dodelio mu je titulu "najseksi muškarca na svetu".

"Bio sam u potpunosti šokiran i onda sam počeo da se smejem. Kao 'Ovo je šala, zar ne?!'. Uvek sam bio deveruša'", rekao je Patrik. Dodao je i kako je zaboravio na tu nagradu i nikad nije ni razmišljao o tome da će njega izabrati. Odmah je znao da će ga njegovi najmiliji zadirkivati zbog toga što su ga proglasili "najseksi muškarcem na svetu".

Inače, Patrik je često punio novinske stupce zbog svog problematičnog ponašanja, a tome svedoči njegova bivša supruga Roki Parker, koja je svojevremeno otkrila što joj je radio iza zatvorenih vrata.

"Dok smo bili na setu njegovog filma 'Can't Buy Me Love', pretukao me je jer je, kako je rekao, hteo da sazna kakav je osećaj pretući ženu. Bolujem sad od artritisa na ruci na kojoj mi je tada slomio prst. Gurnuo me je u kombi i zatvorio vrata preko mog prsta", ispričala je Roki 1994. godine na sudu kada su se razvodili.

Bili su u braku od 1987. do 1994. godine, a tek nakon razlaza para saznalo se za mračnu istinu o njihovom odnosu. Iako je tužbu za nasilje povukla u jednom trenutku, priznala je da je redovno išla kod psihijatra samo da bi mogla da funkcioniše s njim.

"Redovno sam odlazila kod psihijatra dok sam bila u braku i pila sam antidepresive i druge lekove kako bih mogla da funkcionišem", rekla je. Roki je inače preminula 2014. godine od raka pluća. Podsetimo, Dempsi je od 1999. godine u braku sa šminkerkom Džilijan Fink i zajedno imaju troje dece.

Naočiti Patrik nepodošljiv je bio i na setu serije "Uvod u anatomiju". Dovoljno je reći da su ga doslovno "ubili" u seriji koja ga je proslavila jer više nisu mogli da trpe njegov teror. Vest je šokirala obožavatelje serije, pogotovo kada su saznali detalje Dempsijevog lošeg ponašanja koje je dovelo do toga da se kod mnogih u glumačkoj ekipi pojave mentalni problemi. Bivši izvršni producent Džejms D. Periot rekao je da je Patrik "terorisao sve oko sebe".

