DA SE ZALJUBILA U OVOG FUDBALERA, MANJE BI JE KOŠTALO: Oglasio se Šakirin advokat nakon što je zvezda sklopila NAGODBU u Španiji

Pau Molins, advokat kolumbijske pevačice Šakire, izjavio je da bi njegovu klijentkinju puno manje koštalo da se zaljubila u Serhia Ramosa umesto Đerara Pikea.

U intervjuu za El Monu za RAC1, Molins je prokomentarisao nedavno suđenje zbog utaje poreza te naveo da bi njegova klijentkinja Šakira, da nije živela u Kataloniji, izbegla tri od šest zločina za koje je optužena. Naime, u Madridu nema poreza na imovinu.

"Toliko pune usta ravnopravnošću Španaca, a ako ste stanovnik Katalonije, možete ići u zatvor za zločin za koji je to nemoguće u Madridu, jer nema poreza na imovinu. Da se zaljubila u Serhia Ramosa, umesto u Đerara Pikea, to bi je koštalo puno manje novca", rekao je Molins i dodao da je Šakira nevina i da nije imala želju da prevari državu. "To je vrlo komplikovano pitanje sa svetskim umetnicima koji su uvek u pokretu", dodao je.

Podsetimo, kolumbijska pevačica postigla je nagodbu sa sudom u slučaju utaje poreza pre samog početka suđenja te je pristala da plati kaznu od 7,5 miliona evra.

