LEŽAO JE NEPOMIČAN, A TELO MU JE BILO U RANAMA: Jedan od najslavnijih muzičara umro je u mukama, a niko NE ZNA GDE JE SAHRANJEN

Legendarni Fredi Merkjuri preminuo je na današnji dan pre 32 godine. Proslavio se kao vokal poznate grupe Kvin, a do danas je ostao muzičar sa jednim od najprepoznatljivijih glasova ikada.

Takođe je bio veoma uspešan tekstopisac iz čijeg pera su izašle neke od najpoznatijih rok pesama, kao što su: Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love i We Are the Champions.

foto: Profimedia

Ovaj umetnik je preminuo u 46. godini od upale pluća koja se pojavila kao posledica side sa kojom se borio.

Detinjstvo

Fredi, čije je pravo ime Farok Bulsara, rođen je 5. septembra 1946. godine u britanskom protektoratu Zanzibar, koji se sada nalazi u sastavu Tanzanije.

Merkjuri je sa samo sedam godina poslat na školovanje kod svoje bake, u jedno malo mesto u Indiji. Klavir je počeo da svira sa sedam godina, a sa samo 12 osnovao je svoj prvi bend - The Hectics. Oduvek je gajio ljubav prema umetnosti, pa je upisao umetnički fakultet, nakon čega je diplomirao grafički dizajn i umetnost.

foto: Profimedia

Nije bio toliko uspešan u muzici, pa je sa svojom tadašnjom devojkom Meri Ostin prodavao odeću u prodavnici polovnih mašina.

Kvin

Pre angažmana u grupi Kvin, Merkjuri je sarađivao sa nekoliko manjih bendova, ali je trenutak slave došao tek kada je upoznao Brajana Meja i Rodžera Tejlora, dotadašnje članove grupe Smajl (Smile). Nakon što im se 1971. pridružio i Džon Dikon, nastala je grupa Kvin, koja je u istom sastavu na svetskoj sceni trajala dvadeset godina, a uz izmenjeni angažman Meja i Tejlora funkcioniše i danas.

foto: Profimedia

Na svoju profesionalnu karijeru su se fokusirali 1973. godine, kada su objavili svoj prvi album "Queen". Zatim su objavili "Queen II" i postali uspešni u Britaniji.

Privatni život

Njegova najveća ljubav bila je Meri Ostin, iako je voleo muškarce Nakon što je postao uspešan pevač, njegov ljubavni život je postao izuzetno turbulentan. Njegova prva i najveća ljubav bila je Meri Ostin, sa kojom se verio posle četiri godine veze. Raskinuli su 1976. kada je počeo da izlazi sa muškarcima, ali su ostali najbolji prijatelji.

Nekoliko godina kasnije započeo je vezu sa frizerom Džimom Hatonom, ali je uvek govorio da mu je jedina ljubav bila i ostala Meri.

foto: Profimedia

- Svi moji ljubavnici su me pitali zašto ne mogu da zamenim Meri, ali to je nemoguće. Jedina prijateljica koju imam je Meri i ne želim nikog drugog. Za mene je to bio brak. Verujemo jedno u drugo i to mi je dovoljno – rekao je jednom prilikom.

Nije želeo da prihvati svoju dijagnozu

Muzičar je uživao u slavi i svemu što dolazi sa njom, ali je 80-ih godina saznao da boluje od side.

- Krajem 80-ih, kada je sida uzela maha, bio je svestan da je to nešto opasno. Ljudi koje je poznavao umirali su od ove bolesti, za nju nije bilo leka, ali je verovatno mislio "Meni se to neće desiti".

foto: Profimedia

Morate shvatiti, tada je ta dijagnoza značila sigurnu smrt, danas je medicina mnogo napredovala. Niko nije hteo da trpi, verovatno je zato dugo odbijao da ode kod lekara. Početkom 1987. Fredi je u svojoj glavi znao da je zaražen. Ali on to nije hteo da potvrdi. U aprilu te godine je ipak pristao da ode kod lekara na nagovor svoje bivše devojke, a kasnije najbolje prijateljice Meri Ostin.

Uradili su test i on je pokazao da je Fredi pozitivan. Doktor je odmah počeo da ga zove, ali Fredi se nije javljao. Znao je šta će mu reći. Tako je preko Meri nekako uspeo da nagovori Fredija da digne slušalicu - rekao je pevačev prijatelj Piter 'Fibi' Friston.

Umro je u mukama

Poslednji put sa Kvin je nastupio 1990. godine, a potom se povukao na svoje imanje. Nije želeo da ga posećuju, već su to smeli samo posebni ljudi. Pevač Elton Džon video ga je nekoliko puta i jednom ispričao o njihovom susretu.

- Ležao je u krevetu, gotovo nepomičan, već je bio izgubio deo vida, telo mu je bilo prekriveno ranama... Ali to je bio isti Fredi. Brbljao je i bio ekstravagantan kako je samo on znao - rekao je Elton.

foto: Profimedia

Zvanično saopštenje o bolesti objavio je samo dan pre smrti. Na njegovoj sahrani bili su samo njegovi rođaci, a muzičar je kremiran. Mesto gde se nalaze njegovi ostaci zna samo njegova Marija, koja do danas nije otkrila tu tajnu.

Takođe, njegov testament pun je intriga, a najzanimljivije je da i dan danas njegovim bližnjima za Božić stižu pokloni.

(Kurir.rs/24sata.hr)