ZBOG OVOG SNIMKA SVI SU UBEĐENI DA MELANIJA PREZIRE TRAMPA: Evo kako je njen govor tela otkrio da NE MOŽE DA SMISLI svog supruga

Snimak plesa bivšeg predsednika Amerike Donalda Trampa i njegove supruge, bivše prva dame Melanije Tramp izazvao je brojne komentare. Suština tih reakcija je da ona ne može da podnese svog muža u blizini, pa da li je istina u oku posmatrača ili je istina tamo negde?

Ovako izgleda snimak Melanije Tramp i Donalda Trampa, koji je nedavno objavljen na Instagramu.

Bivša prva dama je bila odlično stilizovana te večeri, dok je njen muž bio u prepoznatljivom modnom maniru. Određena distanca koju je Melanija Tramp pravila prema suprugu bila je okidač za ovakve komentare.

"Ona ga mrzi", "Udala se za njega zbog novca i zelene karte", "Izgleda toliko zaljubljena, na način na koji može samo novac da kupi", "Govor njenog tela, kako se odmiče od njega", "Melanija ga prezire", "Ne može da ga podnese", "Lažan brak", "Donald ima loš zadah", komentariše se na Instagramu. Neki podsećaju i na njegovu aferu sa glumicom iz fiolmova za odrasle Stromi Danijels koja je počela kada je Melanija Tramp bila u drugom stanju (bračni par Tramp ima sina Barona Trampa).

foto: Profimedia

Negativne komentre koji prednjače prate i oni pozitivni, u kojim ističu da jedva čekaju da se Donald i Melanija Tramp vrate u Belu kuću. Podsećanja radi, Tramp je 2017. preuzeo funkciju američkog predsednika, na narednim izborima pobedio ga je Džozef Džo Bajden.

Brak Melanije i Donalda Trampa godinama prate negativni komentari nalik ovim navedenim.

Melanija Tramp se retko viđa u javnosti otkako je njen suprug Doanld Tramp najavio da će se kandidovati za predsedničke izbore u Americi 2024. godine i otkako su protiv njega podignute brojne optužnice. Pojavila se poslednji put na zabavi povodom Noći veštica na imanju na Floridi.

foto: Profimedia

Pojavljivanje na zabavi povodom Noći veštica bilo je prvo zajedničko pojavljivanje bračnog para Tramp posle sedam meseci. Melanija prati aktivnosti svog supruga i ne ustručava se da iskaže svoje mišljenje, tvrde izvori, piše The Washington Post.

Tramp se ove godine suočio sa nekoliko optužnica, uključujući optužbe povezane sa isplatama tajnog novca, poverljivim dokumentima, mešanjem u izbore i "vođenjem poduhvata" za poništenje izbora 2020.

foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Šta se zapravo dešava sa Melanijom Tramp, otkrila je Stefani Grišam, njena bivša asistentkinja, koja je poručila da je bivša prva dama Amerike manje uzrujana zbog toga što je njen suprug pokušavao da potkupi ćutanje Stormi Danijel, sa kojom je imao intimne odnose dok je Melanija bila u drugom stanju, a više zbog toga što su je optužbe za varanje javno osramotile.

Iako se ne pojavljuje na sudskim ročištima sa suprugom, ona je uz njega, tvrde izvori.

foto: ELSA / Getty images / Profimedia

"Nikakva kontrola, varanje, laganje, krađa, šta god, neće to promeniti. Bila je uz njega i biće jer je ista kao on. To je potpuno transakcijski brak za oboje. Tačno je znala za koga se udala i upozorila ga je da će sve njegove tajne izaći na videlo ako se kandiduje za predsednika", dodala je Grišam.

Vinston Volkof je rekao: "Tačno je znala u što se upušta. Ona je to prihvatila i nastavlja to da prihvata. Ljudi bi bili iznenađeni koliko se njih dvoje slažu. Uvek je govorila da će učiniti ono što želi. Bio je to način da se zaštiti a da niko ne sazna ko je zapravo ona".

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)