DŽEJ LO SEVNULO MEĐUNOŽJE! Slavna pevačica u riskantnoj haljini: Jedva prekriva NAJINTIMNIJE PODRUČJE, a čim se pomerila...

Foto: Courtesy of Intimissimi/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pevačica i glumica Dženifer Lopez trenutno radi na novom albumu "This is me... now" koji bi trebalo da izađe u toku 2024. godine.

Džej Lo je izbacila trejler za taj album i time pokazala samo delić onoga što nas očekuje na njemu, međutim ono što je iznenadilo sve jesu scene iz videa. U njemu su delovi iz njenih spotova, a jedan od njih privukao je posebnu pažnju.

Pevačica je na sebi imala riskantnu haljinu, beli veo, a u ruci je držala cveće. Gornji deo haljine poprukučno je zatvoren, te ima i rolku, ali već od struka na dole vidi se sve. Oko pupka je imala isečeno srce, te je istakla svoj ravan stomak, a tanki komad tkanine jedva je prekrio njenu intimnu regiju, odakle se spušta još jedno srce.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

To bi sve bilo u redu da pevačica u haljini stoji mirno, ali kako igra, pomerila se i haljina i otkrila njeno međunožje.

(Kurir.rs/A.G.)

Bonus video:

00:28 Dženifer Lopez i Ben Aflek se ponovo verili: Latino diva lepe vesti podelila na Tviteru