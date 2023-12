UPOZNAO SAM ZLU I DVOLIČNU STRANU PRINCEZE DAJANE: U javnosti je predstavljena kao ŽRTVA, a evo kako je MANIPULISALA u pozadini

Pirs Morgan, britanski novinar, urednik i voditelj, poznat je kao najžešći kritičar princa Harija i njegove supruge, Megan Markl i jedan je od najvećih medijskih branilaca kraljevske porodice i britanske monarhije. U svojoj je novoj kolumni za The Sun, komentarisao je seriju "Kruna" i scene tragične nesreće u pariskom tunelu Pont de l‘Alma, u kojoj je život izgubila princeza Dajana, ali i svoja iskustva s omiljenom princezom.

U vreme Dajanine pogibije on je bio urednik u listu Daily Mirror, a nesreća je "ubrzo postala najveća i najstresnija novinska priča" u njegovoj karijeri.

foto: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

- Istovremeno je to bilo vrlo emocionalno razdoblje, jer smo u poslednjih 18 meseci Dianinog života ona i ja razvili iznenađujuće prijateljski odnos i mogao sam iz prve ruke da vidim kakva je bila: očaravajuća, čarobna, zaigrana, a ponekad i izluđujuća - napisao je.

Tri i po nedelje ranije, Morgan je razgovarao s Mohamedom Al Fajedom, ocem Dajanina dečka Dodija, nakon što je Džejms Vajteker, novinar iz njegove redakcije koji je pratio kraljevsku porodicu, saznao da Dajana i Dodi uživaju na porodičnoj jahti u Sen Tropeu.

Pirs Morgan foto: EPA/Andy Rain

- Dobro sam poznavao Fajeda pa sam ga nazvao. Nakon što je nekoliko minuta žestoko negirao priču i nakon što sam mu rekao da znamo da je to istina i da ćemo sve objaviti, uzdahnuo je i potvrdio: "To je još uvek u vrlo ranoj fazi Pirs, ali čine se srećni i odlično se slažu" - navodi u kolumni.

Pirs je pitao Fajeda, koji je bio u sukobu s vlastima oko britanskog državljanstva, boji li se negativnih reakcija na romansu njegovog sina s princezom.

- Rekao mi je da se tu jednostavno radi o dvoje ljudi koji su se zaljubili, a ako se to nekom ne sviđa, može da ide u pakao - prisetio se Morgan. Fajed mu je rekao i kako je bio prijatelj s Dajaninim ocem, Džonom Spenserom, s kojim se dvaput nedeljno i nalazio na čaju ili ručku, i koji ga je malo pre smrti zamolio da "pripazi na njegovu porodicu". Morgan tvrdi da je to istina jer mu je to potvrdila Dajanina pomajka Rejna Spenser.

foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

- No, ništa od toga nije deo priče u "Kruni" - ljuti se Pirs Morgan u kolumni - Umesto toga, Fajed je prikazan kao grozan čovek koji je sve činio da spoji par u svom ratu s vladajućima, pa čak i dojavio italijanskom fotografu Mariju Breni da potajno snimi par na brodu bez Dajaninog znanja. Ni to nije istina. Znam to jer su naše sestrinske novine Sunday Mirror kupile fotografije i objavile ih na naslovnici tri dana nakon što smo mi izašli s pričom.

Danas je poznato da je informacije dobio drugi fotograf, Džejson Fraser, koji će kasnije otkriti da mu je izvor bila sama Dajana, kao i mnogo puta pre, rekavši mu da dođe i snimi je na jahti.

foto: MAXPPP / Newscom / Profimedia

- Istina je bitna jer kroz celu finalnu sezonu "Kruna" predstavlja Dajanu kao sveticu koju su cinično eksploatisali oba Fajeda i mediji - piše Morgan. - I, iskreno, kao i scene u kojima Dodi prosi Dajanu, a ona ga odbija, to je sve gomila gluposti. Jer, kada je u pitanju njen ljubavni život i mediji, Dajana je bila vrhunska manipulatorka. Znamo to, jer sam i sam naseo nekoliko puta.

Ispričao je kako je Dajanu prvi put sreo 1996. godine na nekoj dobrotvornoj priredbi. Bila je "slatka" i sarkastična i rekla mu: "Vi urednici uvek mislite da znate sve o meni, a nismo se ni sreli", a kada joj je on rekao da ima priliku da ga prosvetli ga, nasmejala se.

foto: Profimedia

- Hmm, nemam vremena, bojim se - odgovorila mu je, nasmejala se i dodala - A iskreno, ni želje za to!

U svom poznatom ciničnom tonu Morgan kaže da je želja ipak postojala, jer je on nekoliko meseci kasnije dobio poziv za privatni ručak s njom u Kensingtonskoj palati.

- Bio je to jedan od najčudnijih ručkova u mom životu jer nam se pridružio princ Vilijam, a hranu je posluživao njen poznati batler Pol Barel. Dva sata mi je govorila o svemu, doslovno o svemu. - prisetio se.

foto: Photonews Scotland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Morgan u kolumni piše kako mu je princ Vilijam, na Dajanin nagovor rekao da na ploči za pikado ima fotografiju supruge ragbiste Vila Karlinga (navodnog Dajaninog ljubavnika). Rekla mu je i kako se "nikad nije tako histerično smejala" kao kada je Morgan unajmio belog konja na kom je Mirrorov novinar u punom oklopu dojahao pred kuću Džejmsa Hjuita i optužio ga za veleizdaju zbog veze sa suprugom budućeg kralja. Bilo je to nakon što je Džejms Hjuit progovorio o njihovoj aferi u svojoj knjizi.

No, iako je bila jako uzbuđena zbog budućnosti, osećala se ranjivo i preterano izloženo.

foto: Profimedia

- O, Bože, i meni je dosta Dajane, a ja sam Dajana - rekla mu je - Suludo je šta se događa u poslednje vreme, samo jedna stvar za drugom. No, ne mogu da zaustavim pisanje o sebi, zar ne? Teško da ćete mi reći da ćete me ostaviti na miru.

Rekao je kako mu je priznala i da je razmišljala o tome da se preseli u neku drugu zemlju, ali znala je da će je pronaći ma gde otišla.

- Tada sam video bljesak prave tuge na njenom licu, gotovo očajne želje za anonimnošću i spoznaje da je to neostvarivo - napisao je, te dodao kako su se nakon ručka dogovorili da će joj javiti kad bude imao neku posebno osetljivu priču o njoj. Ali, ona je bila ta koja se nije držala dogovora.

foto: Profimedia

Tri meseca pre nego što će Dajana umreti, Morganova redakcija dobila je priču o Dajaninoj poseti klinici Prajori u Londonu, u kojoj je ona održala inspirativan govor mladim ženama koje pate od poremećaja ishrane.

- Rekao sam joj to i sat vremena smo razgovarali o tome što je rekla i o svojim iskustvima s bulimijom i anoreksijom. Bio je to izuzetno moćan razgovor i znala je da je snimam. Kasnije je potpisala svaku stranicu teksta, svaki naslov i zahvalila mi na odgovornosti - napisao je.

foto: Profimedia

No, drugog dana, u 9 ujutro, dok se priča širila svetskim medijima, Dajana je objavila besnu izjavu u kojoj je osudila "senzacionalističku" objavu "privatnog razgovora" iz njene posete klinici.

- Nazvao sam njen kabinet i rekao da ću otkriti da je ona moj izvor, te pustio preko telefona naš razgovor - prisetio se i dodao kako je čuo Dajanin glas u pozadini, a zatim mu je njen saradnik Majkl Gibins rekao kako princeza misli da on neće uraditi nešto takvo "sada kada se tako dobro slažu".

- Takav je bio život na planeti Dajana: luda, suluda vožnja - konstatuje Morgan.

foto: AP

Nekoliko nedelja kasnije nastao je pravi pakao kada je Vilijam, umesto svojih roditelja, pozvao dadilju Tigi Lege-Burke, na "dan otvorenih vrata" na koledžu Iton. Dadilja je snimljena kako puši i pije šampanjac.

- Gibins je, po Dajaninom nalogu, nazvao mene i još nekoliko urednika da nam kaže kako je ona "duboko povređena i ljuta" zbog Tiginog "idiotskog ponašanja". Dan kasnije Dajana je objavila kako je ona oduševljena što je Tigi bila u Itonu, te okrivila "zaposlenog kabineta" zbog izjave.

- Bila je to totalna laž i grozna izdaja Gibinsa, koji je bio vrlo pristojan čovek - piše Morgan.

foto: Profimedia

On kaže da, iako ju je voleo zbog mnogih razloga, jer je bila neverovatno lepa i harizmatična, što je Elizabet Debicki sjajno prenela u "Kruni", Dajana je imala vrlo neprijatnu stranu koja u seriji nikad nije prikazana. Tvrdi da je jako dobro znala kako i kada da iskoristi medije.

- Kada je Čarls organizovao proslavu 50. rođendana za Kamilu, dok je ona bila s Fajedom na odmoru tog sudbinskog leta, Mohamed me nazvao rano ujutro i pitao me može li fotograf da bude u blizini plaže kod njegove vile u devet sati. I opet, čuo sam Dajanu u pozadini koja mu daje uputstva - prisetio se.

Fotograf je tada snimio princezu obučenu u bikini s dezenom leoparda kako na plaži pravi "zvezde".

foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

- Bilo je to jako smešno, ali i jako pametno, garantovalo je da će sledeći dan naslovnice biti prepune tih fotografija, a ne Kamiline velike večeri. Fajed me zamolio da pošaljem stranice Dajani i rekao da je bila oduševljena kada ih je videla, te se iskreno zahvalila - piše Morgan i navodi još neke primere kada je Dajani i te kako odgovaralo šta se piše o njoj.

U kolumni priznaje i kako se uvek pitalo koliko Vilijam i Hari zaista znaju o dogovorima njihove majke s urednicima tabloida i fotografima. On je, tvrdi, u redakcijama u kojima je radio prestao da koristi fotografije paparaca na kojima je izgledala uznemireno nakon što mu je sama Dajana pokazala video dokaze u kojima je strani paparaci doslovno zlostavljaju da bi je rasplakali, a zatim su te fotografije "princeze koja tuguje zbog razvoda" prodavali britanskim medijima.

foto: Profimedia

- Tačnije, vodio sam kampanju za novi zakon o uhođenju, da se takve stvari zaustave i bila mi je zahvalna na tome - napisao je i dodao kako bi se i toga trebalo setiti pri gledanju "Krune", jer ništa od toga nema u seriji.

- Umesto toga, britanski mediji prikazani su kao gomila gadova bez srca, Fajedovi kako zlikovci, a kraljica Elizabeta II, sramotno, kao jadna stara baba bez trunke duhovitosti, zaostala u prošlosti. A sama Dajana mi je rekla da je kraljica bila nežna i puna empatije prema njoj tokom raspada njenog braka - komentarisao je Morgan dodao - Istini za volju, scenarista Piter Morgan oduvek je govorio da je "Kruna" dramatizacija istinitih događaja, pa sam ipak uživao u prve četiri epizode završne sezone... No, prokleto sam srećan što je ovo kraj serije i što neće biti nove sezone u kojoj će slični oreol žrtve staviti nad glave Megan i Harija. To bi zaista bilo van svake pameti.

(Kurir.rs/ The Sun/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani