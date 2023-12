VRATILA SAM SE NA POSAO SAMO 9 DANA NAKON POROĐAJA: Čuvena Amerikanka otkrila NAJMRAČNIJU stranu šoubiznisa! "Bilo je brutalno"

Vratila se na posao samo devet dana nakon što se porodila, a dočekali su je poražavajući komentari. Čuvena voditeljka i glumica Keli Ripa prisetila se nedavno snimanja serije "All My Children" iz 1997. godine, u svom podkastu "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa". Ove reči nije zaboravila i ne čudi nas.

"Ljudi zaduženi za kostime rekli su mi: "Mislili smo da ćeš biti mršavija", rekla je voditeljka i glumica Keli Ripa u razgovoru sa gošćom svoje emisije Hilari Barton.

Odgovorila im je: "Pa neću biti mršavija u skorije vreme. Ne znam mnogo, ali evo što znam: izgledaću ovako neko vreme. Ne žurim nigde".

Keli Ripa je te godine rodila sina Majkla, najstarije od troje dece koje je dobila sa suprugom Markom Konsuelosom.

"Nisam prepoznala svoje telo. Glumila sam u seriji i morala sam da se vratim na posao posle devet dana, devet dana. Bilo je brutalno", poručila je Keli Ripa koja se borila sa postporođajnom depresijom.

Rekla je da se nakon porođaja osećala pomalo izlovano od svih iako su joj roditelji njenog muža bili velika podrška pa su se čak i preselili kod njih da bi joj pomogli oko bebe.

Ovako je Keli Ripa izgledala 1997. godine:

