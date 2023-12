"SAD ZNAM ZAŠTO NISMO USPELI" Zvanično najbolji frajer na svetu JOŠ PATI zbog razvoda s fatalnom brinetom, a ženio se TRI PUTA

Bila je to velika ljubav i važili su za najzgodniji par u Holivudu. Glumac Ričard Gir (74) dva puta je proglašen najseksi muškarcem na svetu, a za manekenkom Sindi Kraford (57) uzdisali su mnogi. Venčali su se 12. decembra 1991. u Las Vegasu. On je tada imao 42, a ona 25 godina.

Razveli su se 1995, a uvek su imali poštovanja jedno prema drugom. Štaviše, manekenka je retko u javnosti govorila o bivšem suprugu. Stoga je zaintrigirala mnoge kada je u seriji "The Super Models" na Apple TV+ govorila o njemu. Glumca je upoznala kada je imala 22 godine.

foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

"Na početku veze, dok ste mlada žena, kažete: ‘Voliš bejzbol? I ja volim bejzbol. Stvarno voliš tibetanski budizam? Možda bih i ja to volela. Pokušaću to.‘ Spremni ste da se oblikujete prema onome u koga ste zaljubljeni", pojasnila je i dodala kako je prestala da radi stvari koje su tada radili ljudi njenih godina.

Na 63. dodeli Oskara, 1991. godine, odlučila je da ponovo pronađe sebe i bude ona "prava Sindi". Ispričala je da će ići na dodelu samo ako može da bude supermodel.

foto: Eugene Adebari / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kada sam se pojavila u toj crvenoj haljini, mislim da je reakcija bila: 'Vau, moda se vratila na dodelu Oskara', prisetila se. Svojevremeno je rekla i kako im brak nije opstao jer nisu dovoljno vremena provodili zajedno, ali i kako je on znao da ona s 22 godine i dalje raste i menja se, a ona to nije htela da čuje. Kao i većina mladih i nezrelih, mislila je da s 22 godine već sve zna, a 10 godina kasnije shvatila je da to nije bilo tako.

Nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima, a svako je pronašao svoju srodnu dušu kojoj su izgovorili sudbonosno "da". Ričard se oženio Keri Lauel 2002, a dve godine pre toga dobili su sina Homera (23). Razveli su se 2013.

foto: PHBR / Backgrid UK / Profimedia

Onda je Gira osvojila Aleksandra Silva, s kojom se venčao 2018. godine. Imaju dva sina, Aleksandra (4) i dečaka kog su dobili 2020, ali javnosti nisu otkrili njegovo ime.

Sindi se venčala 1998. za biznismena Rendea Gerbera. Dobili su dvoje dece, sina Prislija Vokera (24) i ćerku Kaidžu Džordan (22). Oboje su krenuli maminim stopama.

(Kurir.rs/ Story.hr/ L. S)

Bonus video:

04:30 LJUBAVNA PRIČA DEJANA STANKOVIĆA: Dao pobednički go na derbiju, pa upoznao sadašnju suprugu (KURIR TV)