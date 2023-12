KO JE NOVA DEVOJKA SLAVNOG GLUMCA? Lepotica od njega mlađa 24 godine, ima BURNU LJUBAVNU PROŠLOST! Holivudski zavodnik presrećan

Šon Pen dospeo je na naslovne strane tokom vikenda nakon što je primećen kako se šeta sa Natali Keli, australijskom glumicom 24 godine mlađom od njega. Neverovatni dvojac primećen je kako se opušta na plaži u Majamiju, što je napokon definitivno potvrdilo Šonov raskid sa glumicom Olgom Korotjajevom (43). Dakle, ko je Natali Keli, i kako je osvojila srce najtvrdoglavijeg holivudskog neženje?

Dok je holivudska karijera Šona Pena poznatija po uspehu na velikom ekranu, karijera Natali Keli je uglavnom ostvarena preko televizije. Razlika u godinama očigledno ne smeta zaljubljenom paru, koji je viđen kako uživa na plaži u Majamiju.

Rođena u Peruu i odrasla u Australiji, brineta je najpoznatija po ulogama u filmovima "Body of Proof", "The Vampire Diaries", "Dinasty", "UnReal" i "The Baker And The Beauty".

Svoju veliku holivudsku pauzu imala je 2006. godine nakon što je ostvarila glavnu ulogu u filmu "The Fast and the Furious: Tokyo Drift", pre nego što se pojavila u nekoliko manje poznatih filmova. Međutim, poslednjih godina, Natali je okrenula leđa Holivudu kako bi se fokusirala na svoju strast za aktivizmom.

U razgovoru za Beauticate nedavno, Natali je priznala da joj je bilo užasno dok je živela u Los Anđelesu u svojim dvadesetim, priznajući da je izgubila smisao za svrhu.

Postigla uspeh i pala u depresiju

- Bila sam studentkinja na univerzitetu za društvene nauke i politiku, specijalizovala se za razvoj trećeg sveta, i radila kao volonterka u centru grada sa starosedelačkom omladinom, onda sam se odjednom preselila i sva ta svrha je nestala. Odjednom mi se učinilo da je moja svrha da budem poznata glumica - objasnila je.

Natali je izjavila da je pala u "duboku depresiju" nakon uspeha Tokio Drifta, jer se stvarnost uspeha nije poklapala sa onim što se nadala da će biti. Natali je takođe rekla da sada žali što je glumila u Tokio Driftu, jer je film predstavljao sve protiv čega se ona zalaže.

- Zaista me ne zanimaju automobilske trke, i zamislite odjek takve franšize. Ne samo koliko košta da se napravi, već i ljude širom sveta koje inspiriše da sagore gorivo bez razloga, žalila je ona.

Ona je zaprosila svog bivšeg

Natali se suočavala s brojnim izazovima u ljubavnom životu nakon što je stekla holivudsku slavu. Njen prvi poznati dečko bio je Džonatan Hartlen-Matjuz, s kojim je bila u vezi od 2004. do 2005. godine. Nakon toga, imala je vezu s američkim muzičarem Dalasom Ostinom od 2007. do 2013. godine.

Godine 2016., započela je vezu sa Zakom Roerigom, kolegom iz serije "Vampirski dnevnici", ali su se razišli 2017.

Nakon kratke veze, Natali je 2018. godine zaprosila Džordija Barouza i venčali su se iste godine u intimnoj ceremoniji u Pots Pointu u Sidneju. Međutim, par se tiho razdvojio u junu 2020. godine. Razvod je potvrđen u avgustu 2021. kada je objavila svoju vezu sa Andresom Alonsom.

Pre nego što je započela vezu sa Šonom, njen poslednji dečko bio je Zak Goldsmit, 48-godišnji član Doma lordova Ujedinjenog Kraljevstva. Poslednji put su primećeni zajedno u oktobru kada je Zak Natali pokupio sa aerodroma Hitrou, a posmatrači su ih primetili kako se ljube i maze na terminalu za dolaske. Treba napomenuti da Šonu ona nije jedina Australijanka koja ga je privukla, budući da je prethodno bio u vezi sa australijskom glumicom Leilom Džordž (31).

