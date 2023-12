BOLESNU GLUMICU PREVARIO MUŽ, A ONA POTRAŽILA NJEGOVU LJUBAVNICU On se sada oglasio, a ona mu BRUTALNO odgovorila: Izdao si me!

Otkrila je pre nedelju dana da je pred operaciju mozga saznala da je bivši muž vara. Oglasio se zatim on i tvrdi da je bilo drugačije.

Nakon toga slavna glumica Šenon Doerti uzvratila mu je na društvenim mrežama ističući da je apsolutna laž sve što je rekao i da je važno da se zna istina.

foto: Printscreen YouTube

Fotograf Kurt Isvarienko izjavio je da su on i Šenon Doerti živeli odvojeno dve godine pre njene operacije. Poručio je da je bio iskren prema njoj kada je počeo vezu sa drugom ženom u Teksasu dok je glumica ostala u Kaliforniji.

Prema njegovim rečima, odmah se vratio u Kaliforniju kada je saznao da ona ima tumor na mozgu. Šenon je rekla da joj je bilo veoma teško da ode na operaciju bez njega, kao i da je u isto vreme morala da se bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i njegovom aferom.

Šenon Doerti je u svom podkastu o bivšem mužu rekla sledeće: "Otišla sam u tu ordinaciju rano ujutru, nakon što sam saznala da je moj brak u suštini gotov, da je moj suprug imao aferu dve godine. Da ne idem na tu operaciju...(razmišljala je) iako je, vrlo jasno, on želeo da idem... Nisam mogla da idem sa njim, izdao me je".

foto: Printscreen/Instagram

Glumica je u aprilu saopštila da se razvodi: "Na kraju dana, jednostavno izdao me je neko sa kime sam bila 14 godina, kog sam volela svim srcem". Uz nju su tog dana bili mama, brat i najbolji prijatelji.

U papirima za razvod su kao razlog kraha braka navedene nepomiriljive razlike.

Glumica je u podkastu rekla da je bila opsednuta time da sazna zašto ju je muž prevario kao i da je očekivala da on bude iskren prema njoj: “Ako delite sa nekim 14 godina zajedno i prevarite tog nekog, ne zaslužuje li ta osoba apsolutnu istinu bez obzira na to koliko je to boli?”. Razgovarala je i sa njegovom ljubavnicom.

foto: Profimedia

"Bila sam tako zbunjena, a takođe sam bila na steroidima, borila se sa mnogim stvarima nakon operacije mozga jer lekari nisu želeli da mi mozak otekne. Iskreno, još je jako teško. Da, donela sam odluku da podnesem zahtev za razvod, ali imam mnogo uspomena sa tom osobom".

Glumica se od 2015. bori sa rakom dojke koji je metastazirao na mozak i kosti. Nalazi se u četvrtom stadijumu opake bolesti.

(Kurir.rs/BlicŽena/prenela: T.J.)

