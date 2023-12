"GVINET PALTROU KORISTILA OPAKU TAKTIKU DA POBEDI": Žestoke optužbe protiv glumice koju je BIVŠI TUŽIO za 4 slomljena rebra

Novi dokumentarac "Gwyneth vs Terry: The Ski Crash Trial' that it 'broke my heart" koji će biti danas emitovan u Velikoj Britaniji, donosni novi ugao gledanja na suđenje slavne glumice i Terija Sandersona koji ju je tužio da ga je na skijanju 2016.u Juti udarila s leđa usled čega su mu slomljena četiri rebra, a zadobio je i trajno oštećenje mozga.

U dokumentarcu se tvrdi da su advokati Gvinet Paltrou bili neljubazni i nepristojni tokom suđenja kao da je korišćena opaka taktika.

Bivša partnerka Terija Sandersona Karlin Dejvidson rekla je da je pravni tim glumice okrenuo ćerke Sandersona jedne protiv druge. Poručila je i da je veliki uticaj na sam proces uticala činjenica da je on tužio slavnu glumicu.

Nakon osam dana svedočenja, poroti je trebalo samo dva sata da utvrdi da je Sanderson "100 odsto" kriv za nesreću pa je odlučeno u martu ove godine da Gvinet plati jedan dolar odštete.

U filmu se pojavljuje i Samanta Džuri, jedna od porotnika koji su presudili u korist glumice, koja je rekla da je reči Sandersona izgubile verodostojnost kada su advokati glumice prikazali kako su izmonitirane fotografije sa odmora odnosno nesreće za koju je on tvrdio da mu je uništila život.

Paltrou je odlučno negirala krivicu i uvek je tvrdila da je Sanderson "naleteo na nju na ski stazi".

Dokumentarac se vraća brutalnom unakrsnom ispitivanju Sandersona. Advokati Gvinet Paltrou najčešće se bave slučajevima zdravstvenog osiguranja kako bi da osporili zahteve pacijenata.

Advokati su ga pitali zbog čega 13 godina ne razgovara sa mlađom ćerkom koja ga je optužila za zlostavljanje.

Dejvidson je iznela drugačiju stranu priče:

- Sanderson je bio vrlo blizak sa svojim ćerkama, volele su ga. Kad su njegove ćerke okrenuli jednu protiv druge, to mi je jako smetalo jer sam poznavala te devojke. Slomio mi je to srce. To je bilo nepošteno, to je bilo neljubazno, uopšte nije tačan opis onoga što se dešavalo u toj porodici.

Poručila je da i dalje gaji osećanja prema Teriju.

Samanta Džuri dodala je da je veliki uticaj na odluku imala izjava Gvinet da je pomislila da će je Teri seksualno napastvovati kada je naleteo na nju.

- Kada se tako nešto dogodi, kada se osećate kao da ste seksualno napadnuti, to je drugačija vrsta sećanja zbog koje ćete uvek biti traumatizovani. Nije gledala sa prezirom na njegovu priču, ali je vrlo jasno rekla da nesreća nije njena krivica.

Dodala je i da je svedočenje njegovog prijatelja koji je bio očevidac događaja, nije bilo uverljivo, piše Daily mail.

Slučaj Gvinet Paltrou -Teri Sanderson iznova otvara temu o suđenju poznatim ličnostima kao i dilemu da li slava ima uticaj na konačnu odluku ili ne.

