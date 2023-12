KEJT MIDLTON NIKAD RASPOLOŽENIJA U JAVNOSTI: Evo ko je uspeo da princezu NASMEJE DO SUZA! Nije skidala osmeh sa lica (FOTO)

on je zasmejavao do suza

Baš je bila sjajno raspoložena Kejt Midlton kada se poslednjeg dana novembra pojavila na Royal Variety događaju u Londonu, sa suprugom princom Vilijamom. Bilo je to jedno od njenih prvih pojavljivanja u javnosti nakon što je buknuo skandal zbog knjige Omida Skobija "Endgame" gde se pominje da su ona i Čarls III komentarisali kakvu boju kože će imati sin Megan Markl i princa Harija Arči Harison. Možda joj je stvarno bilo do smeha ili se baš potrudila da izgleda ovako srećno.

Kejt Midlton nasmejao je Bredli Voš koji je nastupao te večeri. Požalio se na duhovit način kako mu još nisu dodeljene počasti.

"Radio sam za vašu prabaku, vašu baku, vašeg dedu, vašeg oca, a sada radim za vaše visočanstvo i kraljicu (gospodina i gospođu)", rekao je princu Vilijamu i dodao: "I moram da kažem- pitajte me imam li MBE. Ne, nemam to. Pitaj me imam li OBE - ne, nemam nijednu titulu. Pitaj me imam li CBE - ne!".

Poručio je da je njegova situacija takva verovatno zato što su ponestale titule koje se daju onima koji "veslaju čamcima ili ljudima na TV-u koji peku kolače". Dodao je da je "zabavljao trupe na Foklanskim ostrvima i da je srećan što je preživeo", dok su drugi bili pohvaljeni za svoje kolače "pobedničke biskvite".

Ispričao je i angedotu sa svojim dvogodišnjim unukom koji Kejt Midlton i Vilijama oslovljava sa njegovo/njeno kraljevsko visočanstvo. Šalio se na račun ovih titula koje nisu lake za izgovor.

Kejt je njegov nastup veoma zabavio i ponovo... bilo je važno da izgleda upravo ovako raspoloženo.

