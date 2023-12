OVO JE DEFINITIVNO KRAJ ODNOSA IZMEĐU ČARLSA I HARIJA: Nakon što su isplivale GADOSTI, nema šanse da se otac i sin POMIRE

U javnost je izašlo da su odnosi između Čarlsa i Harija sinoć prekinuti bez nade za pomirenje usled sukoba u kraljevskoj trci. Sat vremena pre nego što se kralj obratio svetskim liderima o stanju, BBC ga je imenovao kao jednog od dvojice članova kraljevske porodice za koje se tvrdi da su pitali Megan o boji kože njenog i Harijevog sina, Arčija.

U poslednje vreme se često govori o rasizmu unutar kraljevske porodice i diskriminaciji koju je Megan Markl osećala tokom trudnoće sa svojim prvim detetom. Tvrdnja je izneta u holandskim prevodima diskreditovane knjige "Endgame", autora Omida Skobija.

foto: Tviter

Čarls je izgledao vidno umoran na samitu COP28 u Dubaiju, a njegov doktor je retko bio daleko od njega. Samo 55 minuta pre govora, u 7.36 ujutru, BBC je imenovao njega i Kejt Midlton, princezu od Velsa - uprkos tome što su prethodno rekli da se neće pridružiti novinskim kućama koje ih pominju u tom kontekstu. A, kraljevski komentator Ričard Ficviljams rekao je sinoć za The Sun:

foto: AP/Toby Melville

- Ovo nije moglo doći u gorem trenutku u Čarlsovoj karijeri. Ovo je bio govor na koji je čekao pet decenija, ali sve o čemu svi pričaju su ove neosnovane tvrdnje o rasizmu. Odnos Čarlsa i Harija je i prethodno bio na najnižem nivou u istoriji, ali ovo ga je možda narušilo da popravka nije moguća. To bi za njih moglo predstavljati kraj igre.

foto: ALPR/AdMedia / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nade za pomirenje su se pojavile nakon što je Hari pozvao Čarlsa da mu poželi srećan 75. rođendan prošlog meseca i poslao video snimak kraljevih unuka iz Amerike, Arčija, koji sada ima četiri godine, i Lilibet, koja ima dve godine.

- Mislili smo da postoji šansa za popravku njihovog odnosa. Sada nema šanse. Ne mogu da vidim da monarhija ikada više veruje Hariju, dodao je Fitzvilliams.

foto: Printscreen/Sky News

Megan i Hari nisu komentarisali "Endgame" ili posledice. U međuvremenu, The Daily Telegraph je objavio da je razgovarao sa izvorima bliskim Megan koji kažu da nikada nije nameravala da Čarls ili Kejt budu identifikovani. Izvor je takođe negirao da je Megan Skobiju otkrila imena.

foto: EPA/PETER FOLEY

- Mislim da je svima dosadila ova knjiga. Ljudi se ljute. To je gadost napisana otrovnim perom. Kad intriga prođe, posle dan-dva, ljudima je dosta. Kraljevska porodica se uzdiže iznad toga. Oni ne slušaju brbljanje. Da slušaju, poludeli bi. Megan nije ništa rekla. Čarls ima uzastopne sastanke i verovatno je veoma umoran. Ne može ništa da uradi. On će zamoliti svoje savetnike da to reše, otkrila je kraljevski stručnjak Ingrid Sjuard.

(Kurir.rs/The Sun/Blic žena)