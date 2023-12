KEJT JE IMALA SMIŠLJENU STRATEGIJU KAKO DA PRIVUČE VILIJAMA: Evo kako mu je "UŠLA POD KOŽU", a smatra se da je ONA kumovala svemu

U novoj, šestoj sezoni "Krune" kreator serije Piter Morgan, između ostalog, fokus stavlja na majku Kejt Midlton, Kerol, nekadašnju stjuardesu koja je postala preduzetnica, a koju je predstavio kao ženu kojoj je bio cilj da "ulovi" princa Vilijama za svoju najstariju ćerku. Njen lik tumačica glumica Iva Best, a u seriji je prikazana kao svojevrsni provodadžija koji diskretno i nenametljivo usmerava Kejt ka Vilijamu, nudeći joj savete za zavođenje i reči podrške i osnaživanja.

foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

"Nikada nemoj da pomisliš da na ovom svetu postoji nešto za šta nisi dovoljno dobra", jedna je od rečenica koje Kerol izgovara Kejt u seriji.

Tu su i konkretna uputstva za to kako da namami princa u svoju mrežu. "Da li zna da si opet slobodna za izlaske? Nađi način da mu to staviš do znanja" i "Treba da pokažeš te noge", neki su od saveta koje majka daje ćerki u "Kruni".

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kejt je usmeravala svoj život tako da joj se putevi prepliću sa Vilijamom?

Zapravo, u seriji se sugeriše, premda na veoma elegantan način, da je Kerol bila ta koja je osmislila romantičnu vezu Kejt Midlton i Vilijama.

"Mislila sam da ćeš mi zahvaliti", odbrusila je Kerol ćerki kada ju je optužila za mešanje u njen život.

"Bila sam spremna da idem na Univerzitet u Edinburgu odmah nakon škole sa svim svojim priajteljima. Onda si mi ti posle godinu dana predložila da se prebacim na Sent Endruz gde je išao Vilijam. Tamo nije niko od mojih prijatelja. To nije bila slučajnost... Da li je slučajnost što ste me ohrabrivali da upišem umetničku školu u Firenci u koju je trebalo da ide i Vilijam? A onda i na ekspediciju u Čile na koju je i on išao? Jednom kada fiksiraš ideju u svojoj glavi, nikada ne pristaješ", kritikuje mlada Kejt majku u seriji.

foto: Printscreen

Nameće se pitanje da li je moguće da je princeza od Velsa zaista svojevremeno usmeravala svoj život tako da bude u blizini princa? U knjizi "Kate: The Future Queen" novinarke Kejti Nikol takođe se navodi da je Kejt ciljano promenila univerzitet, iako je onaj u Edinburgu po svemu bio bolji potez za nju, kako bi bila bliže Vilijamu. No, čak i u ovoj knjizi navodi se da je Kerol bila "kancelar" u porodici, a da je Kejt samo sledila njene želje.

foto: Profimedia

Spisateljica Tina Braun u knjizi "The Palace Papers", još jednoj koja se bavi britanskom kraljevskom porodicom, piše: "Malo je verovatno da bi Kejt bila tamo gde je danas bez majčine pomoći u kreiranju ove kraljevske romanse".

"Svi priznaju da je Kerol pokretač u porodici. Ona je ćerka asistenta prodaje i dizajnera prostora, a muža Majkla Midltona upoznala je dok je radila kao stjuardesa. Udala se i bila je vredna radnica. Njeno poreklo je radnička klasa, klasa u kojoj se stremi napretku. Kerol je nasledila svoje težnje od društveno ambiciozne majke Doroti, koju su zvali "Vojvotkinja", a koja je, prema rečima jednog rođaka, želela da bude glavna u društvu. Kad god bi Kejt bila ranjena tokom udvaranja Vilijamu, povlačila se u porodičnu kuću u Baklberiju, gde ju je Kerol tešila, savetovala je kako da postupi i podsećala je šta je nagrada. Njeni otisci prstiju su svuda po Kejtinoj "partiji šaha"", dodaje Braun.

foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

"Naša dužnost je da iskoristimo sredstva koja nam je Bog dao"

Rašireno je uverenje da je dobrotvorna modna revije iz 2002. godine ta koja je napravila prekretnicu u vezi Kejt i Vilijama. Princ je navodno platio 275 dolara kako bi sedeo u prvom redu na reviji na kojoj je Kejt prošetala pistom u potpuno prozirnoj haljini. Dizajnerka ovog komada Šarlot Tod tvrdi da nije izabrala Kejt da nosi tu haljinu i da nema predstavu kako je ona završila u njoj.

foto: Profimedia

U seriji "Kruna" manja je misterija otkud Kejt u ovoj "goloj" haljini. Princeza je prikazana u bekstejdžu, kako pretura po odeći, odmah posle scene u kojoj Kerol govori "Štikle, a ne ravna obuća... Naša dužnost je da iskoristimo sredstav koja nam je Bog dao".

