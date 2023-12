OKUPILA SE ČETVORKA IZ JEDNOG OD OMILJENIH TINEJDŽERSKIH FILMOVA: Evo koliko su se promenile 18 godina kasnije (FOTO)

Tinejdž komedija "Sestre po farmerkama" (The Sisterhood of the Traveling Pants) bila je veliki hit kada je objavljena 2005. godine.

Glavne uloge u filmu igrale su Aleksis Bledel, Amber Temblin, Amerika Ferera i Blejk Lajvli, koje su se sada ponovo okupile nakon 18 godina.

Razlog okupljanja bila je posebna projekcija filma "Barbi" u Njujorku, a Aleksis, Amber i Blejk došle su da podrže Ameriku, koja glumi u jednom od najvećih filmskih hitova 2023.

Farmerice su za ovu priliku zamenile elegantnim i primerenim roze izdanjima, pa su zagrljene i nasmejane pozirale fotografijama, a našle su i vremena i za nekoliko selfija, koje su podelile na društvenim mrežama.

Fotografije četvorke iz hit filma izazvale su oduševljenje među nostalgičnim fanovima, a mnogi su komentarisali kako su se veoma malo promenile otkako su glumile zajedno.

"Amerika Ferera, Amber Temblin, Aleksis Bledel - to su tri žene koje sam upoznala kada sam imala 16 godina i od tada imam sreću da ih zovem svojim prijateljicama i mentorkama", rekla je jednom prilikom Lajvli.

Sve četiri su u ostvarile i brojne druge nezaboravne uloge. Blejk se kasnije proslavila u seriji "Tračara" , u kojoj je glumila Serenu van der Vudsen, Amerika je odigrala naslovnu ulogu u seriji "Ružna Beti", Aleksis je najpoznatija po ulozi u "Gilmorovima", a Amber smo gledali u raznim hit serijama, poput "Dva i po muškarca", "Doktor Haus" i "Dodir s neba".

