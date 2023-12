MARIJA ŠERIFOVIĆ NIJE JEDINA S NAŠIH PROSTORA KOJOJ JE SUROGAT MAJKA RODILA DETE: Ovaj glumac je angažovao Amerikanku i dobio sina

Marija Šerifović nedavno je dobila sina putem surogat majčinstva, a malo je poznato da ona nije jedina javna ličnost s ovih prostora koja je na ovaj način dobila dete. Pre više od deceniju hrvatski glumac Goran Višnjić takođe je angažovao surogat majku da mu rodi sina.

Goran Višnjić i njegova supruga Ivana Vrdoljak su tada postali prvi roditelji u Hrvatskoj kojima je dete rodila surogat majka. Amerikanka nepoznatog identiteta rodila je Goranu i Ivani, 7. jula 2011. u jednoj klinici u Los Anđelesu, zdravog dečaka.

Roditelji su mu dali ime Vigo Leo - Vigo je skraćeni oblik imena “Vigor”. Ime latinskog porekla i znači “životna snaga”. Ime Leo nastalo je od grčkog “Leon” ili latinskog “Leo”, što u prevodu znači “lav”. Simbol je gordosti, hrabrosti i snage. Kalendarsko je ime. Takođe je i kratka forma imena “Leonhard” i “Leopold”, a 13 Papa do sada je nosilo to ime.

Goran je inače proslavljeni hrvatski glumac koji je vrata Holivuda otvorio svojom ulogom u kultnom Madoninom spotu za pesmu "The Power of Goodbye" , a on i njegova supruga su prvog sina usvojili.

