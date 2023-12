SUPRUG NIKOL KIDMAN UKRAO ŠOU NA CRVENOM TEPIHU: Ovog puta nije samo LICE slavne glumice bilo U FOKUSU, već ovaj DETALJ (FOTO)

Nikol Kidman pojavila se sinoć na specijalnoj premijeri serije "Expats" u Sidneju u Australiji. Ona spada u red glumica koje svojim stilom podižu najviše prašine, a i intrigiraju izgledom. Šta je to nosila slavna glumica i kako je izgledala na crvenom tepihu?

Za početak, Nikol Kidman ima fantastičan stil odevanja. Haljina raskošnog materijala neutralnog kolorita sa "oštrim" dekolteom i zapaljivim šlicem, bio je njen modni izbor. Dekolte je izgledao malo nezgrapno pa je izgledalo da će glumica pokazati previše.

foto: Citigraphica / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pojavila se sa elegantnom punđom i kovrdžama koje su pre više decenija bile njen zaštitni znak. Nikol Kidman često ima ravno isfeniranu kosu, a mnogi smatraju da joj ovakav stil bolje pristaje.

Glumica je vidno smšala iako nikada nije imala probleme sa kilogramima, doduše mišići na rukama su i dalje tu- pa su bicepsi i tricepsi ponovo došli do izražaja.

foto: Brandon Voight / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njen suprug poznati muzičar Kit Urban sa kojim ima dve ćerke, izgledao je veoma elegantno i posegnuo je za jednim trikom. Kako bi parirao višoj supruzi, obuo je cipele sa paltformom. Mnogi muškarci ne bi nosili ovakvu obuću, ali Kitu ne smeta.

Nikol Kidman visoka je 180 cm, dok se može pronaći podatak da je njen muž samo dva centimetra niži od nje mada je realna slika skroz drugačija i kada ona ne nosi štikle. Kit obuću sa platformom nosi na događajima gde se njegova supruga pojavljuje u cipelama sa potpeticom.

foto: Brandon Voight / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ponekad se on na crvenom tepihu pojavi i u ravnoj obući, ali neretko koristi provereni trik.

Mnogo pažnje izazvalo je i lice Nikol Kidman (56), godinama se nagađa da je glumica "botoksirala" lice ona to nije potvrdila. Kada je pogledate, prvi utisak je da danas izgleda kao druga žena u poređenju sa onim kako je izgledala pre više decenija i to promene se naravno ne odnose na one koje godine donose.

foto: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Nikol Kidman je od 2006. u braku sa Urbanom, od 1990. do 2001. bila je udata za Toma Kruza sa kojim je usvojila Izabelu Džejn Kruz i Konora Kruza koji sa njom više ne komuniciraju- kao jedan razlog tome navodi se sajentologija kojoj su se poznati naslednici pridružili.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B)

