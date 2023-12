"ROĐENJE DETETA JE JEDAN OD NAJVAŽNIJIH MOMENATA U MOM ŽIVOTU! NE ZNAM ŠTA ME ČEKA!" Biković iskreno o roditeljstvu i novom filmu

Foto: Yellow, Black and White

Popularni srpski glumac Miloš Biković koji veliku slavu uživa i u Rusiji, s nestrpljenjem iščekuje domaću premijeru ruske komedije "Sluga 2" koja je zakazana za 28. decembar u Beogradu.

Miloš i njegova partnerka Ivana Malić očekuju dečaka, a glumac je u intervjuu između ostalog govorio i o roditeljstvu, novom filmu, ali i budućim planovima.

Za nekoliko dana nas očekuje premijera "Sluge 2" u Srbiji. Da li gledaocima obećavate još bolju zabavu i zaplet u odnosu na prvi deo koji je oborio sve rekorde gledanosti i zarade u Rusiji?

- Da, "Sluga 2" će biti sasvim sigurno mnogo bolji od prvog dela. Film je u svakom smislu raskošniji. Priča je dinamičnija sa neočekivanim obrtima i zapletima. Baš kao i u prvom delu, produkcijski je sve rađeno na najvišem nivou i dobili smo jednu pravu, kvalitetnu komediju, ali i film sa porukom, koji će biti zanimljiv i mladim, ali i zrelijim gledaocima.

Na koje "muke" je ovog puta stavljen tvoj junak Griša?

- Iako je Griša naučio neke lekcije u prvom delu, on ipak nije sazreo do kraja. U nastavku, on pokušava da svoja iskustva koje je ranije naučio prenese na druge. Griša pokušava da "popravi", ili prevaspita jednu mladu devojku koja je na njega naletela čamcem dok je sedeo u kafiću. Čini mi se da već ovo zvuči dovoljno obećavajuće. Paralelno sa tim, želi da pokaže i svom ocu da je ipak nešto naučio i dovoljno sazreo.

Šta ti je bilo najizazovnije tokom snimanja filma?

- Velike i masovne borbe, preko bitke sa Napoleonom, pa sve do zahtevnih scena jahanja konja. Film obiluje i veoma raskošnom scenografijom, što je nama takođe bilo zanimljivo tokom snimanja, od dvoraca u Perogradu, kao i u okolini Moskve. U filmu su prikazani neverovatni ambijenti i replike dvoraca Šeremetjevih i Romanovih.

Da li se možda već razmišlja i o trećem delu?

- Nije da se ne razmišlja, ali to će svakako najviše zavisiti od uspeha drugog dela.

Za potrebe snimanja ruske serije "Dajte šou" ofarbao si se u plavo i snimio tri pesme. Sa kojom domaćom pevačicom ili pevačem bi snimio duet?

- Već jesam, zajedno sa Bajagom sam snimio numeru "Darija" kada smo radili film "Hotel Beograd". Ne planiram promenu profesije, osim ako to nije direktno vezano za neki projekat kao što je sada slučaj sa serijom "Dajte šou". Ne planiram ni snimanje nekog dueta, makar za sada, ali nikad se ne zna. (smeh)

Sledeće godine ostvarićeš se u najvažnijoj ulozi u životu, Ivana i ti postaćete roditelji jednog dečaka. Kako se pripremaš za to?

- Rođenje deteta jeste jedan od najvažnijih momenata u mom životu. Verujem da će se mnogo toga promeniti, ali iskreno, ne znam šta me tačno čeka.

Da li kod tebe vlada euforija oko novogodišnjih i božićnih praznika koji nam se približavaju?

- Volim prazničnu i pretprazničnu atmosferu, ali ne volim histeriju koja zna nekada da prati tu euforiju.

Kako ćeš proslaviti Novu godinu i Božić?

- Još nisam stigao da razmišljam o tome, ali svakako u krugu najbližih, verovatno sa bliskim prijateljima.

Da li se uveliko radi na scenariju trećeg dela filma "Južni vetar" i kada ćete krenuti sa snimanjem?

- Radi se na scenariju poslednjeg dela filma "Južni vetar", ali još nije definisano kada će se ući u snimanje.

